PERFIL| El potosino Eugenio Pizzuto, campeón en la Liga de Francia

Hasta hoy, Rafael Márquez era el único mexicano campeón en el futbol de Francia, en la llamada Ligue 1. Ya hay otro. El mexicano nacido en San Luis Potosí Eugenio Pizzuto se une al legendario Márquez, ya que su equipo el Lille se proclamó monarca del torneo. El Lille con su victoria de 1-2 sobre el Anger, ganó el título, el quinto en su historia y el cual no ganaba desde hace 10 años.

Lo único malo con la coronación de Pizzuto es que no jugó un solo partido del torneo. El mexicano de origen Italiano, llegó al equipo galo al inicio de campeonato, procedente del Pachuca, pero no en las mejores condiciones, ya que se recuperaba de una fractura de peroné y tobillo que sufrió el mismo día de su debut.

A pesar de eso, fue firmado por el equipo francés pero no hubo oportunidad de debutar y cuando lo iba a hacer en la Copa salió contagiado de Covid-19. Pizzuto, de apenas 19 años, salió como suplente solamente en nueve juegos del torneo. Debido a su inactividad, todo hace indicar que saldrá cedido a otro equipo en el próximo campeonato. Su carta tiene un valor de apenas 500 mil dólares.