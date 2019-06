PERFIL: ¿Quién es Luka Jovic, el joven sensación que ha firmado con el Real Madrid? (VIDEO)

El serbio Luka Jovic ha dado el salto al Real Madrid tras convertirse, en dos temporadas en el Eintracht Fráncfort, en una de las grandes figuras de la Bundesliga, lo que lo llevó a ser codiciado por varios grandes clubes de Europa.



Jovic llegó al Eintracht del Benfica cedido y con opción de compra por 12 millones de euros que el equipo alemán no dudo en hacer efectiva.



Al Benfica había llegado a los 18 años, procedente del Estrella Roja de Belgrado. donde ya se le trataba de niño prodigio a los 16.



El precio que se acordó ahora con el Real Madrid por el traspaso, oficiosamente se habla de entre 60 y 70 millones, muestra la explosión que ha tenido el jugador en dos temporadas.



En su primer año marcó Jovic ocho goles en la Bundesliga y llevó al Eintracht a la final de la Copa de Alemania con el gol del triunfo en la semifinal contra el Schalke. En la final, el Eintracht se impuso al Bayern, aunque la figura de ese partido no fue Jovic sino el croata Ante Rebic.



Ya en su primera temporada, Jovic, que tiene ahora 21 años, había mostrado un potencial increíble que confirmó en su segundo ejercicio.



Un momento clave fue un duelo contra el Fortuna Düsseldorf, en el que Jovic -un jugador que le pega con las dos piernas a la pelota y que va bien al cabezazo- marcó cinco goles para una victoria final por 5-1.



Cinco goles en un partido es algo que sólo han logrado 14 jugadores en la historia de la Bundesliga.



En su segunda temporada Jovic firmó 17 goles y quedó en la tabla de goleadores solo por debajo de Robert Lewandowski y Paco Alcácer y empatado con otros cuatro jugadores.



A esos 17 goles Jovic agregó 8 asistencias. En la Liga Europa, en la que el Eitnracht llegó a semifinales, Jovic marcó 10 goles.



Sin embargo, Jovic es un jugador al que no se le puede definir sólo por la efectividad ante la portería contraria. De hecho, no es un típico nueve de área sino un jugador que suele partir desde más atrás, lo que le dificulta el trabajo a los centrales contrarios.



A veces el mismo es el encargado de iniciar en el centro del campo una jugada en la que al final aparece como rematador como se vio, por ejemplo, en el gol en la ida ante el Chelsea, en la semifinal de la Liga Europa.



Durante la última temporada, cuando los grandes de Europa empezaron a poner a Jovic entre sus objetivos, empezó a ser claro que el Eintracht no iba a poder retenerlo.



La clasificación a la Liga Europa no era argumento suficiente y probablemente tampoco lo hubiera sido la clasificación a la Liga de Campeones, que estuvo en el horizonte de lo posible hasta la última jornada.



El director deportivo del Eintracht, Fredi Bobic, ha admitido que deportivamente la marcha de Jovic es una pérdida para el club. Sin embargo, en lo económico el club tuvo claro desde el comienzo que había un punto a partir del cual aceptaría traspasar al jugador que apunta ahora a retos más altos.



"A Luka le deseamos lo mejor para su futuro. El tiene todas las condiciones para hacer una carrera maravillosa y estamos orgullosos de haberle podido acompañar en parte de su camino", dijo Bobic.