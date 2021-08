PERFIL: Sofía Ramos, la marchista mexicana que ganó oro mundial de atletismo

La medalla de oro que obtuvo el sábado pasado en Kenia, Sofía Elizabeth Ramos Rodríguez, de 18 años de edad, al quedar en primer lugar en la marcha de 10 kilómetros del Campeonato Mundial de Atletismo Sub-20, llenó de orgullo a sus padres.

A más de 14 mil 800 kilómetros de distancia sus progenitores siguieron la competencia de manera virtual desde su humilde casa ubicada en un asentamiento irregular de la zona norte de Nezahualcóyotl conocido como 17 de julio, donde también vive la ahora campeona mundial.

En su inmueble de madera y cartón, que forma parte de "Las casitas de las vías", nombre popular como es conocida esa franja de viviendas que no cuentan son servicios básicos, porque está localizada a unos metros de distancia de donde pasa el tren, sus padres J. Guadalupe y Martha Patricia, esperan la llegada de Sofía Elizabeth para celebrar juntos el logro deportivo y su cumpleaños 19, que es este miércoles.

"Somos una familia muy humilde, pero muy unida y muy luchadora, luchamos todos los días para sacarlos adelante, pero la humildad no te hace que no puedas, al contrario te hace que lo puedas lograr y eso es lo más importante que lo puedas lograr", contó Martha Patricia Rodríguez Escamilla, madre de Sofía Elizabeth.

"Yo de ver a mi hija triunfar, alcanzar sus sueños a pesar de las carencias, me siento muy orgulloso, hasta ganas de llorar me dieron al verla con esa medalla de oro, por la que tanto ha trabajado", dijo el padre de la atleta con los ojos llenos de lágrimas.

Cosecha triunfos desde la infancia

Desde los 9 años Sofía Elizabeth ha cosechado triunfos nacionales e internacionales, su mayor prueba la enfrentó el sábado pasado en Nairobi, Kenia, donde consiguió el primer lugar en marcha de 10 kilómetros.

Su triunfo tiene un sabor especial para la familia porque fueron ellos los que pagaron el viaje al país africano, gracias a las aportaciones y donativos que consiguió previo al certamen internacional.

Durante esta pandemia provocada por el Covid-19 Sofía Elizabeth y su familia han vendido en tianguis populares de la Zona Metropolitana del Valle de México para conseguir los recursos que le permitan continuar con sus entrenamientos en instalaciones alternas al Centro Nacional de Alto Rendimiento, luego de que cerró por la emergencia sanitaria causada por el virus SARS-CoV-2.

"Como no había presupuesto, como no había para camiones, no había para seguir yendo a entrenar, nos pusimos en el tianguis, ella vendía chilaquiles, vendía hamburguesas, papas, hot dogs y yo vendía tacos para sobrevivir a la pandemia y ella para seguir sus entrenamientos", narró la madre de Sofía Elizabeth.

--Anhela medalla olímpica en París 2024

La nueva reina mundial sub 20 es la menor de la familia, quien ha recibido el apoyo de sus padres y de sus cuatro hermanos para conseguir sus sueños deportivos que aún no terminan, pues el máximo anhelo es lograr una medalla olímpica en la disciplina que domina en París 2024.

"Mi sueño para ella es que gane, que vea su bandera, que escuche su himno en unos juegos olímpicos, y para eso, ella se está entrenando. No importa el lugar, va a la Alameda Oriente, a Río Churubusco, aquí mismo en la calle, en las vías del tren, ella entrena a pesar de los hoyos en la tierra, a pesar de todo, ella tiene clara su meta", expresaron los orgullosos padres de la atleta mexiquense.

Sofia Elizabeth ha sufrido mucho para llegar al lugar donde ahora se encuentra, pues por la falta de recursos se iba a entrenar sin desayunar porque solo tenía para el pasaje y en algunos momentos tener algo en el estómago se convertía en un lujo que no podía darse.

Este miércoles regresa a México y las calles de su pequeña comunidad que se encuentra olvidada, sin ningún tipo de servicios, entre el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México y las vías del tren, la esperan para continuar sus entrenamientos y concretar el sueño olímpico en tres años más.