Pesar por muerte de “Gato” Romero

BUENOS AIRES.- Desde el ex presidente argentino Mauricio Macri hasta sus más destacados rivales despidieron el lunes al ex golfista Eduardo “Gato” Romero, ganador de varios títulos en el Tour Europeo y campeón del US Open Senior, quien falleció la víspera de cáncer. Tenía 67 años.

Los restos de Romero, considerado uno de los mejores de su deporte en Argentina junto a Roberto de Vicenzo y Ángel Cabrera, eran velados en su pueblo natal de Villa Allende, provincia de Córdoba, del cual era intendente desde 2015.

“Agradezco a la vida haber conocido al Gato Romero”, expresó en redes sociales el ex presidente Mauricio Macri (2015-2019), uno de los referentes de Juntos por el Cambio, el frente electoral del cual era parte el ex golfista. “Ejemplo de deportista y ciudadano, usó todo su talento, carisma y educación para representarnos siempre de la mejor manera a los argentinos”.

Villa Allende se distingue como un semillero de jugadores de golf a diferencia de lo que sucede en la mayoría de las localidades argentinas donde el fútbol es el entretenimiento favorito de los niños. A los 7 años empezó como caddie en el Córdoba Golf Club.

La Asociación Argentina de Golf describió que el apodo “Gato” se lo puso un amigo por su estrategia para jugar torneos manteniéndose al acecho en las primeras vueltas para desplegar un juego más agresivo hacia el final.