Pese a dar positivo en doping, autorizan defensa de Óscar Valdez

A pesar de haber dado positivo a una prueba antidopaje por fentermina, realizada el pasado 13 de agosto, el campeón superpluma del Consejo Mundial de Boxeo, Óscar Valdez, fue autorizado para defender el cetro el próximo 10 de septiembre, en el Casino del Sol, de Tucson, Arizona.

Cabe señalar que en la prueba B, abierta el 2 de septiembre, el resultado también fue positivo. Pero la resolución fue tomada basada en un nuevo test realizado el 30 de agosto, que resultó negativo a cualquier tipo de sustancia prohibida.

Se sabe que la Agencia Mundial Antidopaje permite el uso de la fentermina sólo cuando no se está en competencia; pero la Agencia Voluntaria Antidopaje, que es la que realizó la prueba en coordinación con el CMB como parte del Programa Boxeo Limpio, la tiene prohibida tanto en competencia como fuera de competencia.

El CMB, a través de un comunicado detalló cómo se decidió permitir que Valdez haga su primera defensa. "Al enterarse del hallazgo analítico adverso de Óscar Valdez, el CMB formó un panel que incluyó a expertos científicos y en nutrición para investigar, analizar y evaluar todos los hechos y pruebas disponibles, y recomendar cómo proceder en este caso en particular", detalla el documento.

Dicho grupo celebró una audiencia de investigación con todas las partes interesadas, incluido Valdez y su equipo; representantes de la comisión supervisora y del promotor. Tras esas reuniones, se tomaron los siguientes factores para darle luz verde al combate titular.

La muestra de orina recolectada de Valdez el 13 de agosto de 2021, arrojó un resultado analítico adverso para fentermina. Pero las muestras recolectadas el 22 de julio de 2021 y el 30 de agosto de 2021 dieron negativo.

Detalló que la fentermina es un medicamento recetado supresor del apetito sin efectos ni ventajas documentadas que mejoren el rendimiento en la competencia. "(Óscar) Valdez ha sido boxeador durante 19 años con una larga carrera amateur, que incluyó la participación en dos Juegos Olímpicos. Ha dado negativo en más de 30 pruebas antidopaje como profesional", agregó.

Así que después de realizar su propio análisis de la situación, la Comisión Atlética Pascua Yaqui, que supervisa el combate entre Óscar Valdez y Robson Conceicao, confirmó su compromiso de permitir que el combate se desarrolle en su jurisdicción como estaba originalmente programado para el 10 de septiembre próximo.

De la misma forma, el CMB sancionará la pelea y se compromete a tomar una cantidad sustancial de pruebas antidopaje aleatorias en los próximos seis meses al pugilista mexicano.

Valdez estará a prueba por un periodo de 12 meses. Cualquier falla en el paradero o hallazgo analítico adverso durante ese período resultará en una suspensión indefinida de toda la actividad del CMB, suspensión inmediata del reconocimiento de cualquier privilegio (campeonato o estatus) hasta que se resuelva el asunto; y se mostrará cómo no disponible en las clasificaciones.