Pese a goleada, el #FueraPiojo se hace tendencia

Parece que hay un divorcio entre la afición del América y su director técnico Miguel Herrera.

Las Águilas acaban de derrotar por goleada a los Xolos de Tijuana, no solo jugando un buen partido, sino goleando y la tendencia en redes sociales sigue siendo: #FueraPiojo.

El mal sabor de boca que dejó en la afición del América la pretemporada, la participación en la Copa por México, donde perdieron ante Cruz Azul y Guadalajara, además de no poder derrotar a los Pumas, sigue presente en la nación águila que no olvida, y aún se siente dolida por eso.

Las Águilas amanecerán como líderes de la competencia, con seis puntos, os juegos ganados; seis goles a favor y sólo uno recibido, pero... la tendencia es #FueraPiojo. Los americanistas, algo traen contra Miguel Herrera.