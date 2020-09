Pide Siboldi no asistir a caravana

Un sector de aficionados del Cruz Azul organiza una caravana previo al Clásico joven de este domingo. La idea es reunirse en el hotel de concentración de La Máquina, ubicado al sur de la Ciudad de México, y seguir a los autobuses hasta el Estadio Azteca.

Los casos de Covid-19 no frenan en la capital del país y el público todavía no puede entrar a los estadios. La pasión por los cementeros y el duelo frente al América, ha generado ese impulso en los fanáticos para acompañar al líder del Guardianes 2020.

"Se agradece el apoyo y se extraña a la gente", les contestó Robert Dante Siboldi, entrenador celeste.

El uruguayo subrayó la importancia de las medidas sanitarias, por lo que no podrán acercarse a aquellos que se presenten en el hotel.

"Se extraña a nuestra gente en la tribuna, su apoyo y exigencia, pero debemos tener mucho cuidado para cumplir con los protocolos que nos pide la Federación [Mexicana de Futbol], no es que nosotros no los queramos pero debemos estar más aislados. Tenemos una exigencia con el protocolo y debemos cumplirla", explicó Siboldi.

Sería la segunda caravana que recibe el Cruz Azul en este Guardianes 2020. Durante la Jornada 5, cuando La Máquina regresó al Estadio Azteca, una docena de aficionados asistieron a la concentración y sorprendieron a los celestes. En sus automóviles acompañaron a los jugadores hasta el recinto. Los de La Noria vencieron 3-2 al FC Juárez.

"Existe un riesgo de no poder contar con un jugador y tenemos que cuidarnos mucho, principalmente por la salud y, después, para ser elegible en cada partido. No queremos que la gente se exponga y quiero que entienda que no es que no queramos tener contacto con ellos, es una forma de cuidarnos todos", añadió el técnico.

El duelo frente a las Águilas es el más importante en la fase regular, por lo que la afición ha sentido la necesidad de pegarse al club y elevar la motivación para salir triunfantes en este clásico.