"Piojo" Herrera no teme a una "cruzazuleada" en Concacaf

En la serie entre América y Atlanta United comenzó el 11 de marzo. Esa noche las Águilas ganaron 3-0 con goles de Leo Suárez, Henry Martín y Bruno Valdez, eso lo da como el gran favorito.

Pero Miguel Herrera no se ve como tal "llevamos ventaja, somos los que mejor ventaja traemos en las series, y queremos ampliarla para llegar a una semifinal. Lo de favorito o no, bueno, la tradición te marca como tal, y siempre va a estar ahí, algunos dirán que no, otros que sí. A nosotros siempre nos exigen ganar".

No teme que vaya a existir una cruzazuleada: "No me pongo en los pies de otro equipo. Tenemos una buena ventaja, pero no es definitiva. No vamos a manejar la ventaja, sino a ampliarla... La mejor forma de defender es ampliar la ventaja que tenemos".

Herrera, raro en él, se negó a dar la alineación de su equipo, ya que tiene muchas bajas por Covid y otras circunstancias.

"'El Oso' (Fernando González) no viene, Emilio Sánchez no viene, Mauro Lainez no viene, Henry ni viene y para acabarla Viñas no pudo entrenar porque los resultados de sus exámenes llegaron hasta la tarde. No puedo decir la alineación al 100 por ciento...".

Aparte de eso, tiene que lidiar con la actitud de Roger Martínez y Andrés Ibargüen, quienes están concentrados con el equipo, pero la directiva ya no cuenta con ellos para el próximo torneo: "Todos los que están aquí tienen contrato, todos están metidos, conscientes de lo que se tiene que hacer.

"Roger e Ibarguen tienen contrato y hablé con los dos hablé, están comprometidos, metidos y buscan hacer lo mejor; después seguir o no aquí, pues así es la carrera del futbolista. Hoy es momento de cerrar filas. Los dos están muy bien, eso no está en sus cabezas...".

Finalmente, Miguel Herrera aclaró que no ha menospreciado la Liga de Campeones de la Confederación de Norteamérica, Centroamérica y el Caribe de Fútbol (Concacaf):

"Nos emociona ir al Mundial de Clubes, pero para eso hay que ganar el torneo de la Concacaf, pero no podemos pensar en el Mundial de clubes si no hay una buena Concacaf".

Miguel Herrera dice que no hay ultimátum sobre él...O por lo menos, "eso es lo que yo sé".

Después de la eliminación contra el Guadalajara, la presión se va encima del Piojo, su puesto, el de director técnico en el América, es de los más codiciados en el futbol mexicano y muchas ligas más..., pero él dice que no tiene nada que temer, más allá de que "el dueño se levante enojado y decida correrte".

"Hasta dónde he platicado, no hay ultimátum. Santiago (Baños, presidente), lo ha dicho. Pero bueno, a veces tienes un mal día y el dueño del equipo se levanta molesto y te quedas sin trabajo, así es".

Así que Herrera asegura que su trabajo no está supeditado a ganar la Concacaf, que se reanuda en los cuartos de final, con la vuelta contra el Atlanta FC. Las Águilas arrastran una ventaja de 3-0, que parece definitiva. "En América se está obligado a ganar todo, y no sólo para mí, hoy estoy aquí, mañana estará otro y quien llegue tendrá la misma exigencia, dar resultados".

Así que se siente firme, hasta ahora: "Santiago no me ha dicho nada. No siento esa presión, en ese tema no, o por lo menos que yo sepa no... Pero eso es el cualquier equipo".

Obligación de ganar la Liga de Campeones de la Concacaf, existe, más allá de que el equipo haya sido eliminado por las Chivas en la Liguilla del Guardianes 2020: "Aquí hay presión de ganar siempre, no porque hayas perdido en un torneo, el otro se vuelve obligatorio".

Así que aclara: "No pasa por una eliminación, hicimos un gran torneo de Liga, y una muy mala Liguilla, ahora tenemos la Concacaf para resarcir un poco lo perdido".