Piratas blanquean a los Cachorros
Reynolds pega HR y Mlodzinski lanza pelota de 6 hits hasta la 6ta.
CHICAGO.- Bryan Reynolds conectó un jonrón de dos carreras y Carmen Mlodzinski lanzó pelota de seis hits hasta la sexta entrada, lo que ayudó el viernes a los Piratas de Pittsburgh a vencer 2-0 a los Cachorros de Chicago.
Pittsburgh fue maniatado por Shota Imanaga antes de abrirse paso contra Caleb Thielbar en la séptima. Ryan O´Hearn pegó un sencillo abriendo la entrada para el primer hit de los Pirates en la fría tarde, y Reynolds mandó el siguiente lanzamiento de Thielbar profundo al jardín izquierdo para su tercer jonrón.
Pittsburgh ganó por séptima vez en nueve juegos desde su inicio de 1-3.
Chicago se fue de 0 de 8 con corredores en posición de anotar y dejó a 11 corredores en base. Ian Happ aportó dos de los seis hits del equipo.
¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí
Imanaga ponchó a nueve y dio una base por bolas en seis entradas. El zurdo japonés tiró 68 de 100 lanzamientos en la zona de strike.
Thielbar (1-1) lanzó 3 2/3 entradas sin permitir carreras en sus primeras cuatro apariciones de este año.
Mason Montgomery (1-0) reemplazó a Mlodzinski, ponchó a Pete Crow-Armstrong y otorgó base por bolas a Carson Kelly antes de abanicar al bateador emergente Matt Shaw para el último out de la entrada.
Por los Piratas, el dominicano Oneil Cruz de 2-1.
no te pierdas estas noticias
Italia nombra a Silvio Baldini como interino para próximos amistosos
AP
Tras la eliminación de Italia del Mundial, la federación designa un técnico interino para próximos juegos.
FIFA añade nuevas categorías de entradas del Mundial
AP
Los precios máximos para la final del Mundial 2026 subieron a casi 11 mil dólares tras la reapertura de ventas.
Cervecería regala 500 boletos para partidos del Mundial en México
AP
Se otorgarán 35,000 licencias para retransmitir partidos en locales de barrio.