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Piratas blanquean a los Cachorros

Reynolds pega HR y Mlodzinski lanza pelota de 6 hits hasta la 6ta.

Por AP

Abril 11, 2026 03:00 a.m.
A
Piratas blanquean a los Cachorros

CHICAGO.- Bryan Reynolds conectó un jonrón de dos carreras y Carmen Mlodzinski lanzó pelota de seis hits hasta la sexta entrada, lo que ayudó el viernes a los Piratas de Pittsburgh a vencer 2-0 a los Cachorros de Chicago.

Pittsburgh fue maniatado por Shota Imanaga antes de abrirse paso contra Caleb Thielbar en la séptima. Ryan O´Hearn pegó un sencillo abriendo la entrada para el primer hit de los Pirates en la fría tarde, y Reynolds mandó el siguiente lanzamiento de Thielbar profundo al jardín izquierdo para su tercer jonrón.

Pittsburgh ganó por séptima vez en nueve juegos desde su inicio de 1-3.

Chicago se fue de 0 de 8 con corredores en posición de anotar y dejó a 11 corredores en base. Ian Happ aportó dos de los seis hits del equipo.

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Imanaga ponchó a nueve y dio una base por bolas en seis entradas. El zurdo japonés tiró 68 de 100 lanzamientos en la zona de strike.

Thielbar (1-1) lanzó 3 2/3 entradas sin permitir carreras en sus primeras cuatro apariciones de este año.

Mason Montgomery (1-0) reemplazó a Mlodzinski, ponchó a Pete Crow-Armstrong y otorgó base por bolas a Carson Kelly antes de abanicar al bateador emergente Matt Shaw para el último out de la entrada.

Por los Piratas, el dominicano Oneil Cruz de 2-1.

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