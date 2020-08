Pitcher mexicano de Yankees da positivo a Covid-19

En tiempos donde la mayoría de los deportistas de alto rendimiento contagiados de Covid, no reportan síntomas durante su padecimiento, el pitcher mexicano de los Yankees, Luis Cessa señaló que por varios días sintió cansancio que lo obligó a tomar siestas por la tarde.

Cessa, quien fue diagnosticado con coronavirus después de los exámenes que le realizaron al reportar al campamento 2.0 de primavera, señaló que ya se encuentra bien y espera el llamado del manager Aaron Boone para integrarse al primer equipo.

"Los primeros días me sentí un poco cansado después de la práctica... después de eso, mi cuerpo se sintió mucho mejor. Considero que ahora me siento 100 por ciento", declaró el mexicano en conferencia virtual.

En la reactivación de los campos de entrenamiento de Grandes Ligas, varios mexicanos dieron positivo a coronavirus como Cessa, Luis Urías, José Urquidy e Isaac Paredes dentro de los que hicieron público su enfermedad.

Luis Cessa aún se encuentra en Scranton donde hace dos días realizó 40 lanzamientos en un juego simulado.

"Ya me siento bien. Ya no me siento lento".

Los Yankees son actualmente el mejor equipo de Grandes Ligas con récord de 7-1.