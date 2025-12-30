Planea regresar Andy Reid con Kansas City

KANSAS CITY, Misuri.- El entrenador de los Chiefs de Kansas City, Andy Reid, afirmó el lunes que planea regresar la próxima temporada, descartando cualquier pensamiento de una inminente jubilación al hacer una broma irónica sobre su situación con una franquicia a la que ha llevado a tres títulos de Super Bowl.

"Quiero decir, creo que voy a volver, ¿verdad?" Reid comentó a los reporteros locales de Kansas City en una llamada de Zoom. "Si me quieren de vuelta, volveré. Nunca se sabe en este negocio. Esa es una difícil. Pero lo planeo, sí."

Reid, de 67 años, está acostumbrado a responder preguntas sobre su futuro en febrero, después de que los Chiefs han jugado en el Super Bowl, lo cual han hecho en cada uno de los últimos tres años. Pero está menos familiarizado con enfrentar esas preguntas en los últimos días de diciembre, cuando los Chiefs han sido eliminados desde hace tiempo de la contienda de postemporada.