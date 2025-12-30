logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

ÉPOCA DE REFLEXIÓN Y AMOR

Fotogalería

ÉPOCA DE REFLEXIÓN Y AMOR

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Meta

Planea regresar Andy Reid con Kansas City

Por AP

Diciembre 30, 2025 03:00 a.m.
A
Planea regresar Andy Reid con Kansas City

KANSAS CITY, Misuri.- El entrenador de los Chiefs de Kansas City, Andy Reid, afirmó el lunes que planea regresar la próxima temporada, descartando cualquier pensamiento de una inminente jubilación al hacer una broma irónica sobre su situación con una franquicia a la que ha llevado a tres títulos de Super Bowl.

"Quiero decir, creo que voy a volver, ¿verdad?" Reid comentó a los reporteros locales de Kansas City en una llamada de Zoom. "Si me quieren de vuelta, volveré. Nunca se sabe en este negocio. Esa es una difícil. Pero lo planeo, sí."

Reid, de 67 años, está acostumbrado a responder preguntas sobre su futuro en febrero, después de que los Chiefs han jugado en el Super Bowl, lo cual han hecho en cada uno de los últimos tres años. Pero está menos familiarizado con enfrentar esas preguntas en los últimos días de diciembre, cuando los Chiefs han sido eliminados desde hace tiempo de la contienda de postemporada.

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Entrenador Andy Reid asegura su retorno con los Chiefs en la próxima temporada
Entrenador Andy Reid asegura su retorno con los Chiefs en la próxima temporada

Entrenador Andy Reid asegura su retorno con los Chiefs en la próxima temporada

SLP

AP

Conoce más sobre la extensa trayectoria de Andy Reid como entrenador en jefe de la NFL y sus logros con los Chiefs de Kansas City.

Texans de Houston sorprenden al llegar a playoffs
Texans de Houston sorprenden al llegar a playoffs

Texans de Houston sorprenden al llegar a playoffs

SLP

AP

Los Texans de Houston logran hazaña en la NFL al llegar a playoffs tras inicio 0-3

Eagles aún luchan por el puesto 2 o 3 en la NFC
Eagles aún luchan por el puesto 2 o 3 en la NFC

Eagles aún luchan por el puesto 2 o 3 en la NFC

SLP

AP

Los Eagles de Filadelfia buscan asegurar su posición en los playoffs de la NFC antes del final de la temporada regular

Cuánto costarán las placas conmemorativas del Mundial 2026
Cuánto costarán las placas conmemorativas del Mundial 2026

Cuánto costarán las placas conmemorativas del Mundial 2026

SLP

El Universal

Descubre cuánto cuestan y dónde adquirir las placas conmemorativas del Mundial 2026 en la Ciudad de México