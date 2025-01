América campeón, pero no todos celebran: Equipos que no felicitaron por el título 16

Como era de esperarse, el título 16 de Liga MX en la historia del Club América dividió al país en sentimientos. Por un lado, la alegría y orgullo de los aficionados azulcremas que festejan el tricampeonato y del otro, la frustración, enojo y envidia de quienes tienen afición por otro equipo y sienten animadversión por las Águilas.

Dicha polarización se refleja y tiene como foco central la famosa frase "Ódiame más" que emplean los americanistas cada vez que festejan un nuevo logro de la institución. Esta vez, y pasadas las 24 horas de su tricampeonato, todavía hay equipos que no felicitaron al América por su conquista.

Contrario a lo que cualquier aficionado podría pensar al ser el equipo víctima del logro americanista, los Rayados de Monterrey sí felicitaron al conjunto de Coapa por su tricampeonato.

No obstante, los rivales más importantes de las Águilas como Cruz Azul, Chivas, Pumas y Toluca, aún no comparten un mensaje de felicitación por la estrella 16. Otros equipos que no lo hicieron fueron Xolos de Tijuana, León y Juárez.

En el caso de Pumas, sus últimas dos publicaciones son el calendario del Clausura 2025 y un boletín informativo del traspaso de Gustavo del Prete al Atlas. Chivas, compartió fotos y videos de su pretemporada en Zacatecas, junto al calendario del próximo torneo. Mismo caso es el de la Máquina, víctima del América en semifinales, que publicó sus partidos del próximo semestre y el reporte médico de Mateo Levy.