Polémica en el Abierto de Estados Unidos por Torneo de Dobles Mixtos

NUEVA YORK (AP) — El nuevo torneo de dobles mixtos del Abierto de Estados Unidos recibió muchas críticas por todo, desde su formato hasta la elección de los participantes.

Con una mayoría de jugadores de individuales, algunos de los cuales rara vez juegan dobles, se asemejó menos a un torneo del Grand Slam y más a una exhibición, algo a lo que un tenista hizo referencia el martes.

A ritmo vertiginoso, con partidos más cortos y un cuadro más pequeño, el torneo ya está en sus semifinales. Quien gane el trofeo el miércoles por la noche, y un premio de un millón de dólares, no se disculpará por la forma en que lo consiguió.

"Este es el dobles mixtos oficial", dijo Casper Ruud, compañero de Iga Swiatek. "Si llegamos a la final mañana, estoy seguro de que todos estarán bastante decididos a intentar ganar esto".

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Ruud y Swiatek, los cabezas de serie número tres, ganaron fácilmente sus dos partidos y se enfrentarán en una semifinal a la pareja número uno, conformada por Jessica Pegula y Jack Draper.

Los campeones defensores Sara Errani y Andrea Vavassori, el único equipo tradicional de dobles mixtos en el cuadro de 16 duplas, se enfrentarán en la otra semifinal a Danielle Collins y Christian Harrison, quienes ni siquiera estaban en la lista de participantes sino hasta que Jannik Sinner y Katerina Siniakova se retiraron el martes por la mañana debido a la enfermedad del italiano.

Carlos Alcaraz y Emma Raducanu, campeones de individuales del US Open en el pasado reciente, fueron eliminados a las primeras de cambio al caer 4-2, 4-2 ante Pegula y Draper. Taylor Fritz y Elena Rybakina, segundos en la preclasificación, también se fueron rápidamente al perder 4-2, 4-2 ante Errani y Vavassori.

Fritz, subcampeón del US Open en individuales masculinos el año anterior, y Rybakina, monarca de individuales femeninos de Wimbledon en el pasado, son exactamente el tipo de jugadores que la Asociación de Tenis de Estados Unidos buscaba cuando transformó el torneo y lo redujo de 32 duplas.

Ahora con un cuadro de 16 equipos que se escenifica en dos días, el dobles mixtos comienza mucho antes de que comiencen los torneos de individuales el domingo.. Los organizadores creen las estrellas de individuales estarían más interesadas en jugar si ello no interfiere con su descanso y recuperación durante su desarrollo.

Especialistas en dobles tradicionales como Errani y Vavassori fueron algunos de los mayores críticos de los cambios. Incluso Karolina Muchova se refirió al certamen como una exhibición durante la entrevista posterior al partido después de la victoria inicial junto a Andrey Rublev sobre Venus Williams y Reilly Opelka.

El premio de un millón de dólares para los ganadores sería un gran impulso para los especialistas en dobles, pero la mayoría de ellos nunca tuvo la oportunidad de competir por el mismo este año. Los italianos Errani y Vavassori dijeron que representan a esos equipos, pero también reconocieron el beneficio potencial del nuevo formato.

"Tengo que decir que, como todo, siempre hay aspectos positivos y negativos. Pero los aspectos positivos son, sin duda, que el estadio estaba lleno en el segundo partido", indicó Vavassori. "Es algo grandioso para los dobles ser vistos por más personas. Tengo que darles crédito. También lo dije antes, jugar este formato es genial para que los dobles y los dobles mixtos se desarrollen en el futuro".

Errani y Vavassori ni siquiera sabían originalmente si tendrían la oportunidad de defender su título en el nuevo formato, que incorporó a ocho equipos con plazas automáticas basados en el ranking combinado de individuales de los jugadores. Las otras plazas fueron repartidas mediante comodines de los organizadores.

A los italianos se les otorgó uno de ellos y mostraron sus habilidades en una victoria de primera ronda que tomó apenas 42 minutos. El formato acortado permite que los partidos se desarrollen rápidamente, sabiendo que los equipos ganadores tendrían que jugar dos veces el primer día para llegar a las semifinales y finales el miércoles por la noche.

El año pasado, cuando Errani y Vavassori ganaron el título en Flushing Meadows, fue tarde en la segunda semana del torneo, en un estadio con muchos asientos vacíos.

En el nuevo calendario, los dobles mixtos se juegan ahora cuando usualmente la única acción es el torneo de clasificación para el cuadro principal de individuales. La entrada al recinto durante lo que la USTA cataloga como "La Semana de los Fans" es gratuita, por lo que el estadio Louis Armstrong estaba lleno para el partido inaugural, una multitud mucho mayor de la que generalmente atraen los dobles mixtos.

Algunos fanáticos pueden no haber siquiera notado que el partido se encaminaba a un segundo set después de que Errani y Vavassori ganaron el primero en escasos 19 minutos. En la puntuación tradicional de tenis, habrían tenido que ganar seis juegos en lugar de cuatro para llevarse el set.