Polémica entre Mohamed Salah y Arne Slot en Liverpool

MILÁN (AP) — El técnico Arne Slot no ha conversado con Mohamed Salah desde la filosa crítica pública del astro de Liverpool al club, aparte de informarle que estaba fuera de la convocatoria para el partido de la Liga de Campeones contra el Inter de Milán.

Salah fue omitido de la lista de 19 jugadores que viajaron a Italia para el partido del martes, a pesar de parecer estar de buen humor durante el último entrenamiento.

"Le informamos que no viajaría con nosotros. Así que esa fue la única comunicación que hubo de nuestra parte hacia él", dijo el técnico Slot al recibir el lunes un ráfaga de preguntas sobre Salah en su conferencia de prensa previa al partido.

Slot agregó que la reacción del delantero egipcio fue "breve".

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Salah arremetió el sábado después de haber sido dejado en el banquillo por tercer partido consecutivo, diciendo que "parece que el club me ha echado a los leones" y que no tiene "ninguna relación" con Slot.

"Esa no es la forma en que me siento, pero él tiene derecho a sentir las cosas como las siente", explicó Slot el lunes. "No lo había sentido en absoluto hasta el sábado por la noche, seguro, porque creo que cuando dejé de alinearlo, generalmente a los jugadores no les gusta mucho el entrenador, pero fue muy respetuoso con los miembros de mi personal, con sus compañeros de equipo, y entrenó muy duro".

"Así que, hasta cierto punto, fue una sorpresa para mí cuando escuché después del partido que hizo los comentarios que hizo. Pero no es la primera ni la última vez que cuando un jugador no juega —no estoy seguro si estaba emocional o no— dice algo similar a lo que dijo. Pero creo que mi reacción a eso también es clara y es que no está aquí con nosotros esta noche".

Salah ha ganado dos títulos de la Liga Premier y la Liga de Campeones durante ocho años cargados de trofeos en Anfield. Firmó una extensión de contrato por dos años en abril, justo antes de recibir su segundo premio al mejor jugador de la temporada de la Premier.

Tiene previsto ir a la Copa Africana de Naciones este mes con Egipto previo a la apertura del mercado de traspasos de enero.

Slot dijo que el arrebato no necesariamente señala que Salah dejará al equipo

"Soy un firme creyente de que siempre hay una posibilidad de regreso para un jugador", dijo. "Puedo dejarlo en eso, creo".