Por descalificación de atletas chilenos, México podría sumar dos medallas más en Panamericanos

En Chile se habla de que dos de sus ciclistas de pista, Felipe Peñaloza y Antonio Cabrera, ganadores de preseas, podrían perderlas al estar bajo investigación por doping.

Peñaloza y Cabrera estuvieron a punto de no participar en las competencias, ya que al entrar a Colombia, en junio pasado, tenían en su poder distintas sustancias que son calificadas de doping, sólo por poseerlas.

"Ambos ciclistas no habrían detallado la presencia de testosterona y EPO, sustancias que están prohibidas por la AMA ya sea dentro o fuera de competencia. Portaban clonazepam, en jarabe, solución oral y pastillas, además de unos sobres de testosterona y unas ampollas" detalle el diario chileno El Mercurio.

Al final se les dejó competir, aunque la investigación seguía, pero se habla de que ahora, al no tener explicaciones convincentes, se está pensando en quitarles las medallas ganadas.

El equipo masculino chileno de Madison, integrado por Cabrera y Peñaloza, entre otros participantes, ganó la medalla de oro, en la prueba en donde México quedó en cuarto. Si se confirma su descalificación, el equipo mexicano subiría a tercer lugar, y ganaría otro bronce, por lo que su cosecha total sería de 137 preseas.