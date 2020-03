Por el Día Internacional de la Mujer, árbitras participarán en la Liga MX

La Liga MX tendrá una árbitro en cada partido de la Jornada 9 del Clausura 2020, pero ninguna como silbante.

En las designaciones de la Comisión de Árbitros para este fin de semana, que coincide con el Día Internacional de la Mujer (8 de marzo), aparecen nueve jueces femeninas, cada una para un compromiso.

Para el cotejo más atractivo del fin de semana, entre Pumas y América, Enedina Caudillo Gómez, estará como segunda abanderada, con Fernando Hernández Gómez como el principal sobre la cancha del estadio Olímpico Universtiario.

Caudillo se encuentra en su cuarto año en Primera División y, durante el Clausura 2020, ha tenido actividad en dos juegos (Cruz Azul vs Atlas y Santos vs Atlas).

Durante el clásico tapatío, Atlas-Guadalajara, a celebrarse el sábado por la noche en el estadio Jalisco, Karen Hernández Andrade estará entre los banquillos, su primera aparición en la rama varonil. La hidrocálida, de 25 años de edad, ha estado como silbante en nueve compromisos de la Liga Femenil.

También habrá participación desde la cabina del VAR, en el choque entre FC Juárez y León, con María Isabel Tovar en el oído de Oscar García Mejía.

La Federación Mexicana de Futbol se unió a los diversos movimientos a favor de las mujeres este fin de semana, al convocar a estas árbitros para la fecha 9 del Clausura 2020, mas no colocó a alguna como juez principal.

Además de que en las categorías inferiores sólo designaron a tres mujeres: Yudilia Carolina Briones (Monterrey vs A. de San Luis, Sub-17), Elva Gutiérrez Martínez (Cruz Azul vs FC Juárez, Sub-15), y María Fernanda Alva Oropeza (Querétaro vs Toluca, Sub-15).

Varias de estas árbitros tienen más regularidad en la Liga Femenil, que esta semana descansa por la Fecha FIFA.