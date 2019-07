Por falta de dinero, México desfiló en pants en inauguración

Por falta de presupuesto económico, los atletas mexicanos tuvieron que desfilar en la inauguración de los Juegos Panamericanos con ropa deportiva y no con uniforme de gala como acostumbraban en las justas que forman parte del ciclo olímpico.

El presidente del Comité Olímpico Mexicano (COM), Carlos Padilla, confirmó que la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (Conade) no tuvo recurso para la compra de las prendas ni se logró el patrocinio con ninguna marca.

"La austeridad nos alcanzó en ese sentido [uniformes]. La Conade no tuvo recursos para comprar los uniformes que tradicionalmente nos han proporcionado, pero eso no quiere decir que hayamos demeritado la presencia en la Inauguración", declaró Padilla.

El viernes por la noche, los atletas de la delegación de México salieron a la ceremonia de inicio con el pants rojo que le entregaron en su kit. El directivo precisó que la ropa de la marca Li Ning que patrocina al COM fue adecuada para desfilar bajo condiciones de frío.