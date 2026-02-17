Por fin Meyers Taylor logra oro en bobsleigh

MILÁN.- Estrechos márgenes decidieron el lunes medallas de oro en los Juegos Olímpicos de Milán-Cortina, ya que Eileen Gu tuvo que conformarse con otra plata al intentar defender su título de big air en el esquí de estilo libre, y la estadounidense Elana Meyers Taylor por fin ganó el oro en bobsleigh en sus quintos Juegos Olímpicos.

En el Día 10 de los Juegos de Invierno, la reacción emocional de un aspirante noruego eclipsó la última prueba masculina de esquí alpino y Estados Unidos ganó su partido de semifinales de hockey femenino. Canadá juega a continuación, lo que podría preparar otro duelo por el oro entre las viejas rivales.

Plata otra vez para Gu en big air

Gu llegó a Italia para pelear por medallas de oro en tres pruebas distintas de su disciplina Tiene dos platas y aún le queda su mejor prueba, el halfpipe.

Tras un largo retraso por la fuerte nevada, fue la canadiense Megan Oldham quien se elevó hasta la victoria con una puntuación combinada de 180,75, por 179 de Gu.

Aun así, fue una actuación notable de Gu, la esquiadora nacida en San Francisco que compite por China y que no había participado en big air en los cuatro años transcurridos desde que ganó el oro en los Juegos Olímpicos de 2022.

La suiza Mathilde Gremaud, quien superó a Gu por el oro en slopestyle la semana pasada, quedó fuera de la final de big air al lesionarse la cadera en un entrenamiento, horas antes.

Se acabó la espera para Meyers Taylor

Vancouver, Sochi, Pyeongchang, Beijing. Meyers Taylor ganó al menos una medalla en cada uno de sus primeros cuatro Juegos Olímpicos, pero el oro siempre se le escapaba.