Por primera vez, Mourinho no arrancó una temporada dirigiendo

Por primera vez desde el 2001, José Mourinho no arrancó una temporada futbolística con un equipo.

El entrenador portugués, actualmente empleado en una cadena de televisión británica, no encontró un espacio en algún club europeo, ya fue cesado del Manchester United a la mitad de la campaña pasada.

El estratega no escondió su frustración y lloró en una entrevista.

"Después de mucho tiempo sin dejar de trabajar, por fin me detengo.... pero, en lugar de disfrutar, sufro. Extraño muchísimo el futbol", comentó en llanto.

No es que Mourinho pase por momentos difíciles en temas económicos, porque ha ahorrado bastante con tantos títulos en clubes de mucha jerarquía, como Porto, Chelsea, Inter de Milan, Real Madrid y Manchester United. Simplemente, es amor al deporte.

Como estratega, Mou ha conquistado 25 campeonatos, entre ellos, dos Champions League, tres Premier League, dos Series A y una Liga.