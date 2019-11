¿Por qué Jorge Vergara no usaba calcetines?

Uno de esos momentos determinantes en la vida se presentó muy pronto. Tenía 11 años de edad. Llegó a casa cansado. Los pies hinchados, de calor. Sudorosos. Estaba agotado. La situación le resultaba desesperante. Miró a su madre, en busca de una respuesta.

"¿Para qué son los calcetines?", le preguntó. Después de meditarlo un poco, ella sólo atinó a decir: "Pues... no sé". Tomó en ese momento la decisión. Era un niño con determinación de adulto. "Ah, pues entonces me los quito. ¿Para qué los quiero?", sentenció. Nunca más, Jorge Vergara volvió a utilizarlos.

Cuando Jorge Vergara era parte del programa Shark Tank su compañero Arturo Elias Ayub le preguntó por qué no usaba calcetines a lo que el empresario tapatío contesto: "¿Por qué tú los usas? Es más antihigiénico usar calcetines. Yo demuestro lo que quieras que usando calcetines te huele más el pie porque tiene bacterias. La teoría es muy simple: el termostato del cuerpo está en las plantas de los pies y las palmas de las manos. Cuando tú tienes calor en la cama, sacas los pies".

Vergara en 2002 usó por un mes calcetines al perder una apuesta con Rafael Lebrija.