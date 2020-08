¿Por qué la Bundesliga abandonó a los mexicanos?

Alphonse Davies, joven canadiense, es la imagen de la Concacaf en la final de la Champions League, a disputarse el domingo.

El protagónico del lateral con el Bayern Munich provocó un cambio, ya que ningún mexicano aparece en un partido de esta talla desde Javier Hernández, en 2011.

En la Bundesliga se ha apostado más por futbolistas de la MLS, como el caso de Davies (Whitecaps de Vancouver) o, incluso, el juvenil Christian Pulisic, quien a los 16 años emigró a Alemania para firmar con el Borussia Dortmund.

"El alemán en cuanto a mentalidad y a disciplina, le sigue llevando una gran diferencia al mexicano, quizás por eso no apuntan todavía al mercado de ustedes", señaló Martín Demichelis, exdefensa del Bayern Munich y de la selección de Argentina.

Los tricolores no han vuelto a aparecer en el futbol alemán, desde que Marco Fabián y Carlos Salcedo dejaron al Frankfurt hace un par de temporadas, mientras que se apuesta por estadounidenses, como Pulisic (ya en el Chelsea), Gio Reyna (Dortmund), Weston McKennie (Schalke 04), Tyler Adams (Leipzing) y Zack Steffen (Fortuna Dusseldorf).

Además de la cereza en el pastel, el canadiense –formado en un club de la MLS–, quien bailó al Barcelona hace una semana.

"Considero que siempre el mexicano tiene un trato muy especial por lo que es el cuidado de la pelota. No tuve la posibilidad de pasar por la Liga mexicana, y tengo que reconocer por cuestiones de tiempo y trabajo no la conozco al 100 por 100, pero sé del cuidado y la filosofía de juego que tienen ustedes, me ha tocado enfrentar a la Selección Mexicana en Mundiales y lo he sufrido como rival", añadió Demichelis en teleconferencia.

"Que no se entienda mal. Los argentinos también hace muchísimo tiempo que no pasan y ya escasean los latinos. Entonces, habrá que mejorar, para poder acercarnos otra vez al nivel de jugadores que ellos están formando o buscando".