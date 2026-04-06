¿Por qué se celebra el Día Internacional del Deporte?

CIUDAD DE MÉXICO, abril 6 (EL UNIVERSAL).- Este lunes 6 de abril se conmemora el

para el Desarrollo y la Paz, una fecha que destaca la capacidad del deporte para

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, laen un mundo cada vez más fragmentado.Este día se proclamó el, por lade las, para concienciar acerca del papel que el deporte puede desempeñar en la promoción de derechos humanos y el desarrollo socioeconómico.¿Por qué se escogió esta fecha?Esta fecha fue establecida en conmemoración de la edición inaugural de losde la era moderna, que se llevaron a cabo en la ciudad de Grecia en, del, con la participación de 14 países.Ladefine al deporte como un poderoso vehículo para la, lay la capacitación de los jóvenes; mientras que la ONU describe el deporte como un poderoso catalizador de la transformación social.y derriba barrerasPara este, el lema oficial es "y derriba barreras", el cual resalta los enfoques basados en pruebas y las prácticas que demuestran cómo el deporte contribuye a lapara el Desarrollo Sostenible.De acuerdo con la organización internacional, este año se reafirmará el papel del deporte como herramienta estratégica para tender puentes entre las personas y derribar las barreras a la inclusión, sin dejar atrás a ninguna persona.en compromiso con el deporte y la cultura físicaCon respecto a esta conmemoración, la Universidad Nacional Autónoma de México () reiteró su compromiso a ofrecer una oferta accesible a todos sus estudiantes en el, con el fin de fortalecer suDeportecuenta con, como el futbol americano, futbol asociación, natación, baloncesto, voleibol o beisbol, incluyendo otras como la escalada deportiva, ultimate, el breaking, patines sobre ruedas o ulama.De acuerdo con la institución educativa, el alumnado puede acceder a las más deque se encuentran en los campus universitarios, ofreciendo capacitación y formación en la actividad física.: acceso gratuito al deporte en CDMXPor su parte, el Instituto del Deporte de la CDMX (), ofrece:· Programas de, adaptado e inclusivo que aseguran elconde manera, en las zonas con mayor marginación.y equipamiento dey espacios públicos en· Organización degratuitos que integran a, fomentandoque refuerzan lay el