¿Por qué se celebra el Día Internacional del Deporte?
UNAM ofrece 98 disciplinas deportivas y más de 789 instalaciones para sus estudiantes.
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CIUDAD DE MÉXICO, abril 6 (EL UNIVERSAL).- Este lunes 6 de abril se conmemora elDía Internacional del Deporte para el Desarrollo y la Paz, una fecha que destaca la capacidad del deporte para fomentar la conexión
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, la inclusión y la paz en un mundo cada vez más fragmentado.
Este día se proclamó el 23 de agosto de 2013, por la Asamblea General de las Naciones Unidas, para concienciar acerca del papel que el deporte puede desempeñar en la promoción de derechos humanos y el desarrollo socioeconómico.
¿Por qué se escogió esta fecha?
Esta fecha fue establecida en conmemoración de la edición inaugural de los Juegos Olímpicos de la era moderna, que se llevaron a cabo en la ciudad de Grecia en Atenas, del 6 al 15 de abril de 1896, con la participación de 14 países.
La UNESCO define al deporte como un poderoso vehículo para la inclusión social, la igualdad de género y la capacitación de los jóvenes; mientras que la ONU describe el deporte como un poderoso catalizador de la transformación social.
El deporte tiende puentes y derriba barreras
Para este 2026, el lema oficial es "El deporte tiende puentes y derriba barreras", el cual resalta los enfoques basados en pruebas y las prácticas que demuestran cómo el deporte contribuye a la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible.
De acuerdo con la organización internacional, este año se reafirmará el papel del deporte como herramienta estratégica para tender puentes entre las personas y derribar las barreras a la inclusión, sin dejar atrás a ninguna persona.
UNAM en compromiso con el deporte y la cultura física
Con respecto a esta conmemoración, la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) reiteró su compromiso a ofrecer una oferta accesible a todos sus estudiantes en el deporte formativo, con el fin de fortalecer su formación integral.
Deporte UNAM cuenta con 98 disciplinas deportivas, como el futbol americano, futbol asociación, natación, baloncesto, voleibol o beisbol, incluyendo otras como la escalada deportiva, ultimate, el breaking, patines sobre ruedas o ulama.
De acuerdo con la institución educativa, el alumnado puede acceder a las más de 789 instalaciones deportivas que se encuentran en los campus universitarios, ofreciendo capacitación y formación en la actividad física.
INDEPORTE: acceso gratuito al deporte en CDMX
Por su parte, el Instituto del Deporte de la CDMX (INDEPORTE), ofrece:
· Programas de deporte comunitario, adaptado e inclusivo que aseguran el acceso igualitario.
· Activación física diaria con promotores deportivos de manera gratuita, en las zonas con mayor marginación.
· Rehabilitación y equipamiento de 500 canchas y espacios públicos en zonas prioritarias.
· Organización de torneos de barrio gratuitos que integran a jóvenes y familias, fomentando valores de respeto.
· Eventos deportivos masivos que refuerzan la identidad y el orgullo local.
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