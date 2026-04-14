Positivo balance de Canel´s-Java

La escuadra Canel´s-Java concluyó su participación en la edición número 40 del Redlands Bicycle Classic, celebrado en California, dejando un balance positivo tras cinco etapas en las que se mantuvo como protagonista constante en la lucha por los primeros puestos, incluso logrando una victoria a lo largo de la competencia.

La quinta y última etapa, denominada "Community Alliance Medical Group Sunset Road Race", se disputó en un exigente circuito que combinó diferentes trazados. Los ciclistas recorrieron 146.93 kilómetros en un tiempo límite de 75 minutos, dando un total de 12 giros en un circuito principal de un kilómetro, en una jornada marcada por la intensidad y las condiciones climáticas demandantes.

Durante el recorrido, el equipo dirigido por el internacional Juan José Monsiváis enfrentó cinco premios de montaña de nivel intermedio, además de tres metas de velocidad dos intermedias y una final en las que, pese al esfuerzo, no lograron sumar bonificaciones, aunque sí mantuvieron un ritmo competitivo hasta el cierre.

Uno de los elementos más destacados fue Sebastián Brenes, quien volvió a firmar una actuación sólida en un circuito técnico dividido en tres secciones: un tramo inicial tipo critérium, el exigente Sunset Loop y el cierre en el centro de Redlands. Con el respaldo de sus compañeros, Brenes se mantuvo en el grupo puntero durante gran parte de la etapa, finalizando en la posición 12.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Detrás de él cruzaron la meta Efren Santos en el lugar 28, José Ramón Muñiz en el 41 y Owen Wright en el 73, completando así el esfuerzo colectivo del equipo.

Al término de la etapa, Brenes reconoció la dureza de la competencia: "Realmente esperaba más durante el último día, fue un circuito complicado y muy movido por los constantes cortes. El calor fue un factor importante, pero logramos terminar completos. Creo que fue un buen evento para el equipo, fuimos protagonistas desde el inicio y ahora toca prepararnos para lo que sigue en esta gira por Estados Unidos", comentó.

En la clasificación general tras las cinco etapas, Efren Santos finalizó en la posición 20, seguido por Sebastián Brenes en el puesto 27, José Ramón Muñiz en el 41 y Owen Wright en el 62.

De esta manera, Canel´s-Java cierra su participación en Redlands con una actuación destacada, reafirmando su competitividad en el ciclismo internacional y proyectándose con buenas sensaciones para sus próximos compromisos en territorio estadounidense.