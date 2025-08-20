Potosina conquista segundo lugar en 'Las Flores Half Marathon'

La atleta potosina Betty Carranco Núñez sumó un nuevo logro a su trayectoria deportiva al conquistar el segundo lugar general en la distancia de los 10 kilómetros, dentro de "Las Flores Half Marathon", celebrado el pasado fin de semana en Heredia, Costa Rica.

Carranco concluyó la prueba con un tiempo de 36:35 minutos, consolidándose entre los mejores participantes de la justa internacional.

"Animarme a correr un 10k sólo con la preparación del medio fondo fue toda una aventura, pero por otro lado fue lo que me empujó a poder pelearme ese segundo lugar en el cierre. Y ya eso por sí solo me hace muy feliz", dijo.

Entre sus triunfos recientes figura el primer lugar en la carrera del aniversario de la Caja Real del Potosí, donde compartió podio con Israel Reyna. Asimismo, obtuvo el tercer lugar en los 5 mil metros planos dentro del Campeonato Nacional de Primera Fuerza 2025, representando al equipo de atletismo de San Luis Potosí, de acuerdo con la Asociación de Atletismo del estado.

En la competencia de Costa Rica, la potosina también se colocó en el lugar 12 de 311 participantes en la clasificación general y alcanzó el segundo puesto en su categoría, que se reunió a 144 corredores.