logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

TRIUNFAN EN EL GOLF ¡HERMOSA NOVIA!

Fotogalería

TRIUNFAN EN EL GOLF ¡HERMOSA NOVIA!

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Meta

Reales superan a los Rangers

Por AP

Agosto 20, 2025 03:00 a.m.
A
Reales superan a los Rangers

KANSAS CITY.- Vinnie Pasquantino conectó un jonrón en el primer episodio y luego anotó la carrera de la ventaja en el séptimo inning cuando Jonathan India fue golpeado por un lanzamiento con las bases llenas, ayudando a los Reales de Kansas City a vencer el martes 5-2 a los Rangers de Texas.

Bobby Witt Jr. añadió un jonrón en la 8va. entrada para el cuadrangular número 100 en su carrera, y Mike Yastrzemski también se fue profundo para los Reales, que han ganado cinco consecutivos. Mejoraron a 7-1 en su tanda de 10 juegos en casa, la más larga de la temporada.

El relevista Hoby Milner (1-3) permitió tres hits consecutivos al abrir la séptima, incluido el doble de Pasquantino. Luego, Cole Winn relevó y golpeó a India con su primer lanzamiento, dando a Kansas City su primera ventaja del juego.

Ángel Zerpa (4-1) sacó cinco outs para los Reales antes de que John Schreiber se encargara de la novena para su primer salvamento.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Reales superan a los Rangers
Reales superan a los Rangers

Reales superan a los Rangers

SLP

AP

Lionel Messi está en duda contra Tigres
Lionel Messi está en duda contra Tigres

Lionel Messi está en duda contra Tigres

SLP

El Universal

Tigres van por el Inter Miami
Tigres van por el Inter Miami

Tigres van por el Inter Miami

SLP

El Universal

Con Ángel Correa en sus filas, desean eliminar a las estrellas de la MLS

México campeón en los clavados
México campeón en los clavados

México campeón en los clavados

SLP

Agencias

En la última final Kenny Zamudio y Emilio Treviño sumaron la insignia de plata