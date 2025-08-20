Reales superan a los Rangers
KANSAS CITY.- Vinnie Pasquantino conectó un jonrón en el primer episodio y luego anotó la carrera de la ventaja en el séptimo inning cuando Jonathan India fue golpeado por un lanzamiento con las bases llenas, ayudando a los Reales de Kansas City a vencer el martes 5-2 a los Rangers de Texas.
Bobby Witt Jr. añadió un jonrón en la 8va. entrada para el cuadrangular número 100 en su carrera, y Mike Yastrzemski también se fue profundo para los Reales, que han ganado cinco consecutivos. Mejoraron a 7-1 en su tanda de 10 juegos en casa, la más larga de la temporada.
El relevista Hoby Milner (1-3) permitió tres hits consecutivos al abrir la séptima, incluido el doble de Pasquantino. Luego, Cole Winn relevó y golpeó a India con su primer lanzamiento, dando a Kansas City su primera ventaja del juego.
Ángel Zerpa (4-1) sacó cinco outs para los Reales antes de que John Schreiber se encargara de la novena para su primer salvamento.
¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí
no te pierdas estas noticias
Tigres van por el Inter Miami
El Universal
Con Ángel Correa en sus filas, desean eliminar a las estrellas de la MLS