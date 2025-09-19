Potosina Karla Torres hace historia en el fisicoculturismo

La potosina Karla Torres ha escrito una página inédita para el deporte mexicano al convertirse en la primera mujer de México en ganar su pase al Mr. Olympia, el máximo escenario del fisicoculturismo profesional que se celebrará en octubre de 2025 en Las Vegas, Nevada.

Torres consiguió este histórico logro tras proclamarse campeona en la Europa Pro, una de las competencias más prestigiosas del mundo, donde se impuso a atletas de élite provenientes de potencias como Francia, España, Alemania y Rusia. Con este triunfo en la categoría Women´s Physique, la mexicana consolida su posición entre las mejores del planeta, tras un año en el que se ha mantenido constantemente en el top 3 del ranking mundial.

Lo más admirable de su hazaña es que Karla Torres ha financiado su carrera con recursos propios, sin contar con patrocinadores. Desde la preparación física, alimentación y suplementación, hasta vuelos, hospedaje y traslados, todo ha sido costeado con su propio esfuerzo. Su caso se ha convertido en un ejemplo de perseverancia y superación para el deporte mexicano.

Detrás de la campeona también hay un equipo que ha potenciado su desempeño: Gunther Extreme, su preparador físico; Kevin Martin, entrenador personal; Claudia Monsiváis, entrenadora en hipopresivos; además de especialistas en quiropráctica, coreografía, diseño de vestuario y producción de presentaciones.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

En unos días, Karla Torres subirá al escenario del Mr. Olympia 2025, donde representará a México frente a las mejores competidoras del mundo. De mantener su ritmo ascendente, los expertos consideran que podría convertirse en la fisicoculturista mexicana más trascendente de la historia.