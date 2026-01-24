Potosino llega al FC Juárez
Luca Martínez Dupuy es nuevo jugador de los Bravos para el Clausura 2026
El FC Juárez presento de manera oficial la incorporación del futbolista potosino Luca Martínez Dupuy como nuevo refuerzo de los Bravos para el torneo Clausura 2026 de la Liga MX, tras llegar a un acuerdo con el club argentino Godoy Cruz para la cesión del jugador por un año, con opción a compra.
Martínez Dupuy se desempeña como centro delantero, originario de San Luis Potosí con 24 años de edad. Se trata de un atacante con proyección, potencia y explosividad, características que buscará aportar al frente ofensivo del conjunto fronterizo en el presente certamen.
El nuevo elemento de FC Juárez ya sabe lo que es vestir la camiseta de la Selección Mexicana, al registrar un partido con el representativo mayor, además de 17 encuentros con las selecciones menores del Tricolor en las categorías Sub-20, Sub-21 y Sub-23.
Su trayectoria profesional se ha desarrollado principalmente en el futbol argentino. Debutó en la Primera División con Rosario Central en 2021, club con el que disputó 96 partidos oficiales, marcó 13 goles y aportó dos asistencias. Posteriormente, en enero de 2025, defendió los colores de Godoy Cruz, equipo con el que sumó 33 partidos disputados, cuatro anotaciones y una asistencia.
