Potosinos FC recibe a Santa Ana del Conde

La escuadra del Potosinos Futbol Club regresa a la competencia este sábado 11 de abril, cuando reciban de local al conjunto del Santa Ana del Conde FC, en duelo correspondiente a la jornada 29 de la temporada 2025-2026 del Grupo XII de la Tercera División Profesional.

El encuentro se disputará en el Centro Deportivo Ferrocarrilero, en punto de las 11:00 horas, donde el conjunto potosino buscará lograr sacar los tres puntos en casa en la recta final del campeonato.

El equipo dirigido por César Silva afrontará un cierre de temporada exigente, ya que tras este compromiso deberá buscar cerrar la temporada con la cara en alto cuando visite el próximo viernes 17 de abril al equipo del Atlético Ecca en la Deportiva del Parque Metropolitano de la ciudad de León, Guanajuato.

Ya sin posibilidades de acceder a la liguilla, Potosinos FC buscará sumar la mayor cantidad de puntos en los encuentros restantes y mejorar su posición en la tabla general. Actualmente, el equipo tunero se ubica en el lugar 13 con 28 unidades, producto de ocho victorias, tres empates y 15 derrotas.

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Por su parte, Santa Ana llega a este compromiso en la posición 11 de la clasificación general con 33 puntos, tras acumular ocho triunfos, cinco empates y 13 descalabros, lo que anticipa un duelo más que parejo entre ambas escuadras.