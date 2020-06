"Potro" Gutiérrez reclama en Twitter ante dichos de AMLO

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, lanzó una polémica declaración este día en su conferencia mañanera. El Presidente dio a entender que desconocía al Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (Conapred) y las críticas no faltaron.

Por ello, el extécnico de la Selección Mexicana y campeón Sub 17, Raúl "Potro" Gutiérrez, arremetió en sus redes sociales contra del mandatario por su declaración:

"Vivillo desde chiquillo" Hoy @lopezobrador_ APLICA LA CLÁSICA: Como??!!! Yo ni la conozco!!! Para hacer creer a la gente que él no mando censurar a @ChumelTorres les digo... Esa sé la vimos a López Portillo", declaró el estratega.

Llama la atención la declaración del Mandatario, porque fue el propio presidente López Obrador quien hizo el nombramiento de Mónica Maccise como titular del Conapred.