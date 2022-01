Prensa italiana explota contra "Chucky" Lozano

Hirving "Chucky" Lozano no está teniendo una buena temporada con el Napoli de Italia, y la prensa del país europeo explotó contra el mexicano, luego de su expulsión en la Copa ante la Fiorentina.

"Lozano era el tipo que supuestamente sería el punto fuerte de la gestión de Carlo Ancelotti, que costó 40 millones de euros y es un fiasco total. El mexicano fue comprado para satisfacer al exentrenador porque no le trajeron a James Rodríguez y resultó ser un paquete (bulto). Creyeron que habían fichado a un jugador con casta de campeón y trajeron a uno del montón, sin un solo gol memorable al momento", expuso un periodista del medio italiano 87TV.

Eso no fue todo, las críticas siguieron subiendo de tono e incluso la calentura fue tanta que lo llamaron imbécil.

"Más absurdo aún es el deseo de Lozano de jugar en un club grande, bien dicen que 'antes de hablar, mide la pelota'. Resultó ser un paquete (bulto) junto a Manolas (defensa griego) traído por Ancelotti. Para Lozano, de campeón a imbécil se le hace corto el paso y tampoco hay que esperar mucho en el futuro porque ya hemos visto lo que puede dar".

El mexicano registra 23 goles en 103 partidos con el club italiano. Este lunes juegan vs Bologna y Lozano podría ver minutos, ya que su expulsión fue en la Copa y este encuentro es de Serie A.