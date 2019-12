Preparación de Andy Ruiz no es digna: Sulaimán

Mauricio Sulaimán, presidente del Consejo Mundial de Boxeo (CMB), expresó declaraciones encontradas tras la derrota de Andy Ruiz ante Anthony Joshua, que le provocaron perder los cinturones de campeón mundial de los pesos pesados de la AMB, OMB y la FIB.

Por un lado, dijo que el mexicano fue una víctima de las circunstancias, que no supo manejar la fama que le dio la sorprendente victoria ante el inglés en junio pasado y que se rodeó de malas compañías, que lo distrajeron para la pelea de revancha contra el británico.

Pero por otro, también criticó la preparación del mexicano, quien se ha cansado de reconocer que su entrenamiento no fue el idóneo para la pelea del sábado pasado.

"No realizó una preparación digna y respetuosa del deporte", dijo Sulaimán al término del martes de café. "Desafortunadamente eso desembocó en que perdiera la pelea. Todo eso es también parte del boxeo".

Sulaimán incluso hizo la comparación de lo que sucedió con Ruiz y el también ex campeón James 'Buster' Douglas, quien venció sorprendentemente a Mike Tyson, uno de los mejores púgiles de la historia y por entonces el campeón de los pesos pesados.

"Esto ya había sucedido antes, pero estoy seguro que él tendrá buenas peleas en el 2020. Además, sigue siendo uno de los mejores peleadores de los pesos completos", sostuvo.