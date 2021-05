Preparado Gil Molina para la 2da. etapa de la F4 española

El camino de la temporada española de la F-4 continúa, este fin de semana se efectuará la segunda valida del serial de la madre patria, el circuito de Navarra se encuentra listo para recibir la emoción de los autos fórmula española. El piloto regiomontano Gil Molina se reporta listo para su segunda participación en la categoría.

"Ya me encuentro aquí en Navarra para la segunda carrera de F4 España, estoy muy contento con los resultados de los test, muy cómodo con el equipo ya después de la experiencia adquirida en la primera carrera, creo que nos puede ir muy bien, además me siento satisfecho por los tiempos arrojados en las pruebas; la ventaja es que esta pista se me da bastante bien. El team Quiero Lana Capital Mea Racing va a poner todo el esfuerzo", reportó entusiasmado Molina.

La segunda carrera se efectuará este fin de semana en el circuito de Navarra, la temporada tiene pactadas siete rondas puntuables y se espera una excelente participación del piloto regiomontano.