Preparan decisivo duelo los Steelers

PITTSBURGH.- Siempre iba a terminar así para los Steelers de Pittsburgh, ¿no es cierto?

Semana 18. En casa. Su mayor rival en lado opuesto del campo. Un lugar disponible para los playoffs en juego.

Es una propuesta que los perpetuamente erráticos Steelers habrían aceptado felizmente hace cuatro meses cuando comenzaron la temporada con el jugador más veterano de la NFL como quarterback y muchas incógnitas a su alrededor.

Curiosamente, ahora no se siente exactamente así.

No después de que la oportunidad de asegurar la la División Norte de la Conferencia Ameriana se desvaneciera en el lodo en Cleveland el domingo, cuando Aaron Rodgers y una ofensiva que claramente extrañó al suspendido receptor DK Metcalf pasaron tres horas huyendo asustados del ala defensiva de los Browns, Myles Garrett.

La derrota —la cuarta consecutiva de Pittsburgh en las orillas del Lago Erie— preparó un enfrentamiento de todo o nada con Baltimore la próxima semana por el título de la división y el puesto en la postemporada que viene con él.

Y aunque todos, desde Rodgers hasta el entrenador Mike Tomlin y el veterano capitán defensivo Cam Heyward, intentaron darle un giro positivo, la realidad es que cuando los Steelers pisen el césped del Acrisure Stadium el próximo domingo por la noche en el último juego de la temporada regular de la NFL, serán ellos quienes carguen con toda la presión.

Tomlin dijo famosamente hace un año que la racha de fracasos en la postemporada de Pittsburgh —el club no ha ganado un juego de playoffs desde los últimos días de la administración del expresidente Barack Obama— es su carga personal.

Quizás, pero la responsabilidad recae en la franquicia en su conjunto para generar un impulso legítimo hacia adelante.

Mientras que los Steelers hicieron movimientos en la temporada baja diseñados para preparar al club para el largo plazo, como adquirir a Metcalf y al back defensivo Jalen Ramsey y darles nuevos contratos, también firmaron a Rodgers con la idea de que el ahora jugador de 42 años podría tener suficiente en el tanque para ganar uno o dos juegos a mediados o finales de enero.

Rodgers ha estado bien. Algunos días, muestra destellos de su antigua forma de MVP. Otros, parece mucho el único jugador en el campo nacido cuando Ronald Reagan era presidente. Al menos, escapará de esta temporada con su legado intacto.

Tomlin, sin embargo, tiene mucho más en juego. Aunque su currículum es tal que se acerca a ser un seguro para el Salón de la Fama algún día, se encuentra a sí mismo y a su equipo en la misma posición en la que ha estado durante la mayor parte de los últimos 15 años: al borde de la contienda.