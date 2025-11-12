Presentan campaña para inspirar a la afición a apoyar a la Selección

CIUDAD DE MÉXICO, noviembre 12 (EL UNIVERSAL).- A poco más de 200 días para que empiece la Copa del Mundo 2026, la Federación Mexicana de Futbol, en un evento encabezado por Mikel Arriola y el secretario de Economía, Marcelo Ebrard, presentaron una campaña para apoyar a la Selección Mexicana.

"Lo que subrayo es que hoy presentamos la campaña de la FMF, de apoyo a la Selección Nacional, con un mensaje muy claro: Es la tercera vez que México organiza un Mundial de futbol, y es la tercera que un estadio icónico, como el Azteca —hoy Banorte— albergará la inauguración", declaró Mikel Arriola, comisionado presidente de la FMF.

La campaña tendrá como lema "Somos tres veces anfitriones", en referencia a los pasados mundiales de 1970 y 1986. Tendrá presencia en las calles de Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey.

"La Selección se prepara con tres pilares: Aprovechar su localía, un plan de trabajo sólido del director técnico, Javier Aguirre, con más de 15 partidos de preparación, y el apoyo total de los dueños para asegurar una concentración de cinco semanas y media, un 75 por ciento más que otros equipos", agregó Mikel.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Por si fuera poco, el Tri recibió el distintivo que otorga la Secretaría de Economía a instituciones que promueven la competitividad y la identidad nacional "Hecho en México".

"Venimos a entregar esta certificación, porque entendemos perfectamente lo que está detrás del Mundial, lo que significa para nuestro país", dijo Marcelo Ebrard.

Finalmente, el funcionario mexicano le deseó "éxito a la Selección y que triunfe México".