Presentan cartelera luchística de aniversario

Este miércoles, en el Rincón Huasteca, fue presentada de manera oficial la cartelera luchística con la que GM Producción Estelares Nueva Generación celebrará su primer aniversario, evento que se llevará a cabo el próximo miércoles 4 de marzo, a partir de las 20:00 horas, en el Palenque de la Feria Nacional Potosina (FENAPO), rindiendo homenaje a la trayectoria de L.A. Park y del reconocido réferi El Tirantes.

La función estará encabezada por un combate estelar en el que L.A. Park, Hijo de L.A. Park y L.A. Park Jr. se enfrentarán a La Puerquiza Extrema, integrada por Pig Destroyer, Pig Destructor y Pig Decapitador, en una lucha que promete intensidad y espectáculo.

En la presentación, se contó con la presencia en el presídium de Alex Demon, réferi; Gerardo Ávalos, del equipo creativo; así como los luchadores Miss Fantasy, Monster Clown, Extreme Fly, El Guardia, además de Diana Padilla, de Organización Conde, y El Hijo del Picudo, en representación de GM Producción Estelares.