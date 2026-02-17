Presentaron el Día Nacional del Automóvil Antiguo

Este lunes fue presentado de manera oficial el Día Nacional del Automóvil Antiguo San Luis Potosí 2026, evento que se llevará a cabo el próximo domingo 22 de febrero, a partir de las 10:00 horas hasta las 18 hrs, en las instalaciones de la Feria Nacional Potosina, con entrada totalmente gratuita para el público.

La presentación tuvo lugar en el Salón Julián Carrillo, donde se destacó que esta edición marcará un hecho sin precedentes, al contar hasta el momento con 961 registros, cifra que lo convierte en el evento de autos antiguos más grande de México en la actualidad. Contando también con la presencia con mas de 140 años de experiencia como es la marca alemana Mercedes-Benz.

Durante el anuncio se contó con la presencia de Alejandro Jiménez Landa, delegado estatal y nacional de la Federación Mexicana de Autos Antiguos y de Colección, quien extendió la invitación a todas las familias, desde los más pequeños hasta los adultos mayores, para disfrutar de esta exposición histórica sobre ruedas.

Además de los automóviles antiguos, el evento incluirá la exhibición de bicicletas y motocicletas de los siglos XIX y XX, ampliando el atractivo cultural y visual de la jornada. Se informó también que habrá participación de coleccionistas provenientes de los municipios de Rioverde, San Felipe y Dolores Hidalgo, lo que reforzará el carácter nacional del encuentro.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí