Primera victoria de Guerreras FCAS

La escuadra de las Guerreras FCAS por fin logró ganar al vencer en el clásico potosino al Atlético Potosinas con cartones de 1-0, en partido correspondiente a la séptima fecha de la actual temporada de la Liga de Futbol Femenil del Bajío, en duelo que tuvo lugar en el campo 1 de pasto de la Unidad Deportiva Adolfo López Mateos.

Fue un partido muy disputado, con mucha lucha en el mediocampo, con llegadas de uno y otro equipo, pero que durante la primera parte del encuentro, no pudieron concretar sus opciones, por lo que se fueron al descanso sin que se moviera el marcador.

Y no fue hasta la parte complementaria que los cartones se pudieron mover gracias a una anotación de Mónica Ramírez, que puso al frente al cuadro de las Guerreras FCAS al minuto 55 de tiempo corrido, por lo que a partir de ahí el duelo vivió sus mejores momentos.

Las acciones de peligro se incrementaron para ambos marcos, pero ya no lograron marcar y al final del tiempo reglamentario, las Guerreras FCAS lograron su primera victoria de la temporada, para de esta forma sumar sus primeros tres puntos del campeonato, por lo que no les queda más que seguir trabajando para tratar de no terminar en los últimos lugares de la tabla general.

En otros resultados de la jornada, el C. Celaya Femenil le ganó a las Esmeraldas de León por 3-2; Pequeñas Golden a San Juan por 2-0, Andreas Soccer a Naranjeras por 3-0 y quedo pendiente el partido entre las Grizzlys contra Irapuato Femenil.