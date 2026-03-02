Promotora San Luis rescata un empate

En un duelo lleno de intensidad y dramatismo, Cefor Promotora San Luis vino de atrás y, pese a quedarse con nueve hombres en la recta final, logró empatar a dos goles frente a los Rayos del Necaxa en la cancha de la Unidad Deportiva 21 de Marzo. Los Soledenses se quedaron con el punto extra en tanda de penales.

La primera llegada clara se presentó al minuto 28, cuando Aaron Ramírez sacó un disparo de media distancia que pasó apenas a un costado del poste derecho del arco necaxista. Minutos después, Promotora volvió a generar peligro, aunque la jugada concluyó en saque de meta.

Fue al minuto 39 cuando la escuadra visitante tomó la delantera. En un tiro de esquina con centro pasado, Braulio Luna conectó un certero remate de cabeza para colocar el 0-1 en favor de Necaxa. Con esa ventaja mínima se fueron al descanso.

Para la segunda mitad, Cefor Promotora San Luis reaccionó de inmediato. Al minuto 47, tras una jugada dentro del área, Josué Briones empujó el balón al fondo de las redes para igualar el marcador 1-1. Sin embargo, al 58´, Eder Chávez sorprendió con un potente disparo desde fuera del área grande que terminó en el ángulo, devolviendo la ventaja a los Rayos con el 1-2.

Cuando parecía que el triunfo sería para los visitantes, Promotora mostró carácter. Al minuto 87, y jugando con nueve hombres, Víctor López intentó un disparo de larga distancia que se le escurrió al guardameta, decretando el 2-2 definitivo en tiempo regular.

Con el empate, el reglamento obligó a definir el punto extra desde los once pasos. En la tanda de penales, Cefor Promotora San Luis fue más efectivo y se impuso 5-4 (7-6 global), sellando así un valió empate en casa ante Necaxa.