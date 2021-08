PSG tiene a 9 futbolistas entre los más caros de Liga de Francia

Lo hecho por el París Saint Germain, "reventar" la Ligue 1, solo confirma su estatus de todo poderoso en Francia. Según Transfermarkt, ya tomando en cuenta el fichaje de Lionel Messi, el once más caro del torneo galo cuenta con nueve futbolistas del PSG y solo dos de otros equipos, Eduardo Camavinga del Rennes y Lucas Paquetá del Olympique de Marsella.

La formación millonaria es:

Portería: Gianluigi Donnarumma, cuyo costo es de 76 millones de dólares.

Defensa: Marquinhos, 87 mdd. Acharf Hakimi 70 mdd. Presnel Kimbepembe, 46 mdd y Juan Bernat, 18 mdd.

Mediocampo: Eduardo Camavinga, (Rennes), 64 mdd. Marco Verratti, PSG, 64 mdd. Lucas Paquetá, (Olympique Lyon), 41 mdd.

Delantera: Lionel Messi, 93 mdd. Neymar, 117 mdd y Kylian Mbappé, 187 mdd.

SIN EL PSG

Si el París Saint Germain no existiera en la Liga de Francia, los costos y los nombres de las máximas figuras, la realidad es que no asustaría a muchos. La formación sin el PSG:

Portería: Anthony Lopes, OL, 16 millones de dólares.

Defensa: Benoit Badiashile, Mónaco, 32 mdd. Sven Botman, Lille, 32 mdd. Zeki Celik, Lille, 23 mdd. Maxwell Cornet, OM, 14 mdd.

Mediocampo: Eduardo Camavinga, Rennes, 64 mdd. Houssem Aouar, OL, 49 mdd. Lucas Paquetá, OL, 41 mdd. Jonathan Bamba, Lillie, 29 mdd.

Delantera: Jonathan David, Lillie, 41 mdd. Jérémy Doku, Rennes, 30 mdd.