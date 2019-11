Puebla debuta a futbolista de 15 años

La victoria del Puebla ante Necaxa en la última Jornada 19 del Apertura 2019 podría pasar desapercibida, pero al minuto 92 se registró un debut histórico en el futbol mexicano.

Con 15 años, 11 meses y 27 días, entró al campo el joven Emiliano García. Con sus primeros minutos en Primera División, se convirtió en el tercer jugador más joven en la historia de la Liga MX.

Los 10 debuts más jóvenes en la Liga MX.

1. Víctor Mañón, Pachuca, 15 años. 7 meses y dos días, 8/09/2007 (vs. C. Azul)

2. Martín Galván, Cruz Azul, 15 años. 8 meses y 25 días, 8/11/2008 (vs. Indios)

3. Emiliano García, Puebla, 15 años, 11 meses y 27 días, 22/11/2019 (vs. Necaxa)

4. Ever Guzmán, Morelia, 16 años y dos meses, 15/05/2004 (vs. Pachuca)

5. Eduardo Rergis, Veracruz, 16 años.5 meses y dos días, 4/04/1997 (vs. Pachuca)

6. Julio Gómez, Pachuca, 16 años. 5 meses y 9 días, 22/01/2011 (vs. Santos)

7. Ian Torres, Atlas, 16 años. 7 meses y 7 días, 19/11/2016 (vs. Chiapas)

8. César Ibánez, Atlas, 16 años, 7 meses y 7 días, 8/11/2008 (vs. Morelia)

9. Fidel Ambriz, León, 16 años, 7 meses y 19 días, 9/11/2019 (vs. Toluca)

10. José Guadalupe Garza, Morelia, 16 años, 7 meses y 29 días, 24/08/2005 (vs. Atlas)