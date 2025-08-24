Pumas decepciona al empatar sin goles ante el Puebla

CIUDAD DE MÉXICO, agosto 24 (EL UNIVERSAL).- Los Pumas de Efraín Juárez no pudieron aprovechar la ventaja de la localía y que se enfrentaban al último lugar de la tabla general.

Obtuvieron un empate (0-0) con sabor a derrota ante el Puebla en el estadio Olímpico Universitario y sumaron un punto que de poco les sirve para sus aspiraciones de escalar posiciones en la clasificación.

Tercera igualada consecutiva para el conjunto auriazul, que cada vez está más presionado ante la falta de resultados y que deja más dudas que certezas frente a la portería rival.

La falta de contundencia sigue siendo el principal problema de este equipo que sigue generando un importante volumen de juego a la ofensiva, pero que, al momento de definir, la falta de puntería no le has permitido reflejar su superioridad en el marcador.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Como es habitual desde que Efraín Juárez tomó las riendas, los Pumas intentaron crear peligro explotando las bandas, sobre todo porque Álvaro Angulo cumplió su sanción y regresó al once titular auriazul; sin embargo, la defensa camotera estuvo atenta para que Julio González no recibiera disparos a su portería.

El exportero del Club Universidad Nacional no tuvo una tarde complicada en su regreso a CU y consiguió mantener el cero, a pesar de que no fue recibido de la mejor manera y fue abucheado en cada ocasión que tocó el esférico.

Adalberto Carrasquilla, Pedro Vite y Jorge Ruvalcaba tuvieron las ocasiones más claras para abrir el marcador ante La Franja, pero no estuvieron certeros y desperdiciaron sus oportunidades.

Efraín Juárez necesitaba encontrar una solución a la falta de determinación en el último tercio del terreno de juego y pudiendo contar con Aaron Ramsey, por primera vez en el banquillo, no dudó en mandarlo al terreno de juego.

El centrocampista galés ingresó en el minuto 62 de la parte complementaria, en sustitución de Guillermo Martínez, y recibió una cálida bienvenida en su nueva casa. La afición le demostró la ilusión que tiene con su incorporación.

Después de casi dos meses desde su llegada a México, finalmente, el exjugador del Arsenal y de la Juventus pudo debutar con la camiseta de los Pumas.

Sin embargo, no tuvo la presentación deseada. Hizo falta la victoria para redondear el inicio de su aventura en la Liga MX.

El Club Universidad Nacional no aprovechó el primero de los juegos que tendrá como local y se perdió, de nueva cuenta, la oportunidad de sumar tres puntos más que valiosos.

Efraín Juárez tendrá que seguir trabajando en la definición porque su equipo apenas suma seis de 18 puntos posibles y está más cerca del fondo de la tabla que de la zona de Liguilla.