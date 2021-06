Pumas no se intimida ante potencias económicas de la Liga MX

Los Pumas no pueden caer en intimidaciones frente a las potencias económicas que presentan algunos equipos de la Liga MX. Al ser todavía considerado como uno de los cuatro grandes del futbol mexicano, el club universitario debe comportarse así, con o sin millones en la cartera.

Los felinos presentaron esta tarde a sus cinco refuerzos para lo que será el Apertura 2021, de los cuales solo uno es conocido por su trayectoria en Primera División, Efraín Velarde; dos vienen desde Brasil, Higor Meritao y Rogério de Oliveira; un ecuatoriano proveniente de la liga de Perú, Washington Corozo, y un portero con nombre de literato pero con mera experiencia en la Liga de Expansión, Octavio Paz.

Con esto, Andrés Lillini deberá fortalecer la base del plantel que terminó como la peor ofensiva del Guardianes 2021 y aspirar, mínimo, a la Liguilla para el próximo torneo.

"Se ha disparado mucho el tema de los recursos de otros clubes, pero no debemos enfocarnos en eso, porque en la cancha somos once contra once. No hay que pensar en la parte económica, sino en la unión para competir", dijo Velarde, quien regresó a su casa tras siete años de gira por equipos de la Liga MX.

"Me siento con la misma ilusión de cuando era niño, con ganas de trascender, aportar mi experiencia, a competir y trabajar de la mejor manera. Transmitir lo que significa Pumas, levantar la quinta estrella de mi parte y octava para la institución", añadió el excapitán auriazul, de 35 años de edad.

Higor Meritao y Rogério de Oliveira, los nuevos brasileños en el Pedregal, prometieron mostrar su calidad y respaldar la decisión de la directiva –encabezada por Leopoldo Silva y Jesús Ramírez, presidente y director deportivo, respectivamente– de contratarlos, a pesar de lo poco que se conoce de ellos.

Ramírez etiquetó a de Oliveria como un jugador "versátil, que puede jugar en diferentes zonas de la cancha y un complemento para el ataque". Mientras que Meritao es "dará distribución en el medio campo".

El ecuatoriano Corozo es un extremo que puede jugar por ambas bandas, y, a sus 22 años de edad, firmó con los Pumas, proveniente del Sporting Cristal, con "expectativas altas, tras un buen torneo en Perú y vengo hacer las cosas bien en México", prometió. En 42 partidos disputados con su último club, anotó nueve goles y dio 16 asistencias.

El portero, Paz, llegó como tercero en su posición, aunque puede comenzar el nuevo torneo como segundo, sentado en el banquillo, debido a que Alfredo Talavera estará en la Copa Oro y Julio González sería el titular durante su ausencia.

Cinco refuerzos, contratados con base en las solicitudes de Lillini –según dijo Chucho Ramírez–. Sin mucho presupuesto, las ilusiones de los Pumas son altas, como hace un año, cuando se quedaron sin timonel y sorprendieron al llegar hasta la final.