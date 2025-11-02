logo pulso
Pumas recupera la senda del triunfo al vencer a Tijuana

El equipo de Efraín Juárez se impone con claridad y renace en la competencia

Por El Universal

Noviembre 02, 2025 02:53 p.m.
A
Pumas recupera la senda del triunfo al vencer a Tijuana

CIUDAD DE MÉXICO (EL UNIVERSAL).- Los Pumas golearon (4-1) al Tijuana en el estadio Olímpico Universitario y volvieron a la vida. El boleto para la siguiente fase del Apertura 2025 vuelve a estar en sus manos.

El equipo de Efraín Juárez recordó cómo ganar, en el momento que más lo necesitaba. Se quedó con los tres puntos y escaló cuatro posiciones en la tabla general para volver al décimo lugar, ese que le permitiría estar en la siguiente ronda.

Además, cortó su racha negativa de siete juegos en fila sin conocer la victoria. Un auténtico bálsamo que llegó en medio de la incertidumbre que se vivía en La Cantera. Ahora, la ilusión auriazul vuelve a latir con fuerza.

En 29 minutos, la victoria ya estaba más que encaminada. A diferencia de los últimos partidos, estos Pumas sí fueron propositivos y generaron peligro constante en la portería de los Xolos. Incluso, desperdiciaron un par de ocasiones claras de gol. El marcador pudo haber sido más abultado.

José Juan Macías (14'), Álvaro Angulo (41') Rodrigo López (43') y Rubén Duarte (70') fueron los encargados de darle un triunfo más que valioso al Club Universidad Nacional, sobre un Tijuana que lució completamente desconocido.

Los del Pedregal aprovecharon las deficiencias defensivas del conjunto fronterizo y demostraron ganas de querer estar en el Play-In. Los 13,901 aficionados presentes en CU valoraron el esfuerzo de sus jugadores al final del duelo. Volvieron a entonar el "Goya" al unisono.

El sueño se mantiene intacto para los Pumas, que vuelen a depender de sí mismos, aunque todavía tienen que afrontar visita más que complicada en la última jornada. El Cruz Azul de Nicolás Larcamón, que desea quedarse con el súperliderato, ya los está esperando.

