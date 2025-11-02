logo pulso
LOS NIÑOS DIFUNTOS

LOS NIÑOS DIFUNTOS

Portada de Hoy
Atacan maleantes a policías en Rioverde y huyen

El enfrentamiento se dio entre una zona serrana, se aseguró una camioneta con artefactos

Por Redacción

Noviembre 02, 2025 03:00 a.m.
A
Atacan maleantes a policías en Rioverde y huyen

RIOVERDE. -Tras una persecución y balacera, agentes de la Guardia Civil Estatal aseguraron una camioneta abandonada por los delincuentes, en donde había artefactos utilizados por grupos criminales, al parecer armas de fuego, ponchallantas y equipo táctico.

De acuerdo a los hechos, los elementos policiales realizaron la incursión operativa en la localidad de La Boquilla, perteneciente al municipio de Rioverde, metida entre la serranía y comunicada por caminos de terracería, entre el monte.

Ante el auxilio solicitado, los agentes se desplazaron al lugar en donde fueron recibidos por delincuentes, quienes les dispararon y ante esto se repelió la agresión armándose de esta forma una balacera entre ambos bandos.

Los maleantes viajaban a bordo de una camioneta y enfilaron sobre un camino de terracería en donde dejaron abandonada la unidad para seguir huyendo a pie.

Los agentes policiales pudieron asegurar la camioneta, en cuyo interior se encontraron diversos artefactos utilizados por estos grupos criminales que operan en la zona.

Los elementos estatales continúan con los recorridos para ubicar o detectar a los presuntos criminales que pudieron fugarse, en espera de que sean atrapados en el menor tiempo posible.

La GCE indicó que por ahora la situación en la zona se reporta en calma, el operativo sigue su curso y cualquier novedad se estará informando por las vías oficiales de la institución.

    no te pierdas estas noticias

