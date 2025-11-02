Un muerto y 2 heridos, en accidente de moto

SAN NICOLÁS TOLENTINO. - Integrantes de una familia originaria de la comunidad de San Martín de Abajo, perteneciente a este municipio, sufrieron un accidente de moto al circular por la carretera federal ‘70, en donde un hombre perdió la vida mientras que otro masculino y una mujer resultaron lesionados.

El accidente ocurrió la noche del viernes, cuando las tres personas se desplazaban por la carretera referida, en el tramo de Santa Catarina a Rioverde.

Fue en el kilómetro 139, por la entrada a San Martín de Abajo, en donde en una curva el conductor de la moto perdió el control de la dirección y de esta forma se proyectaron hacia el piso ocasionándose fuertes lesiones en todo el cuerpo.

Paramédicos de Protección Civil Municipal les brindaron los primeros auxilios a los ocupantes de la moto, por desgracia uno de ellos, de 35 años de edad, había fallecido a consecuencia de las heridas.

Los socorristas atendieron a los otros dos pasajeros, una mujer de 26 años y otro hombre de 42 años, a quienes según sus lesiones trasladaron al hospital IMSS-Bienestar de Rioverde para que recibieran la atención requerida.

En el lugar se presentó personal de Servicios Periciales, quienes levantaron el cuerpo del infortunado y lo trasladaron al Servicio Médico Legista, en donde sería entregado a los familiares para la sepultura correspondiente.

Agentes de la Guardia Nacional, Sección Caminos, tomaron conocimiento del accidente y la motocicleta fue enviada a una pensión, en tanto que Ministerio Público realiza las diligencias legales.