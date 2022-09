Pumas sufren otra sensible baja para enfrentar a los Tigres

A-AA+

La situación de Pumas es crítica. No sólo son falta de victoria las que alimentan la crisis universitaria, también hay una preocupante seguidilla de lesiones. A las bajas de Arturo Ortiz, Eduardo Salvio y Julio González, se suma la del brasileño Higor Meritao.

Este miércoles, el equipo felino informó que el mediocampista estará fuera 10 días por una lesión muscular. Su lugar sería ocupado por Marco García o Leo López, quien no ha tenido participación en los últimos encuentros.

El Club Universidad Nacional recibe la noche de este miércoles en el Olímpico Universitario a los Tigres de Miguel Herrera, a quien no vencen desde el torneo Apertura 2018. Los de Andrés Lillini llevan apenas una victoria en el certamen y se encuentran en la posición 15, lejos de los puestos de repechaje, con ocho puntos.