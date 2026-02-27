logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

En 2025, se redujeron los homicidios en la Entidad

Fotogalería

En 2025, se redujeron los homicidios en la Entidad

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Meta

Pumas tratará de mantener invicto ante Xolos

Al cuadro fronterizo, dirigido por Sebastián Abreu, le urge un triunfo

Por El Universal

Febrero 27, 2026 03:00 a.m.
A
Pumas tratará de mantener invicto ante Xolos

México.- Urgidos por reencontrarse con la gloria, Xolos recibe a Pumas en partido de la jornada 8 de la Liga MX.

Los de la UNAM, junto con Toluca, son los únicos dos equipos que se mantienen invictos en el torneo y el doblete del recién llegado de Colombia, Álvaro Angulo ante Monterrey entusiasma a los universitarios, quienes buscan asegurar un lugar en la Liguilla.

Por lo pronto, el cuadro dirigido por Efraín Juárez ya es tercero de la tabla general con 15 puntos y los felinos tratarán de salir del Estadio Caliente con un triunfo más.

En tanto, la jauría de la frontera está por llegar a la mitad del torneo con un panorama complicado, pues su juego irregular, solo les ha dejado un partido ganado ante Querétaro, ha perdido ante Toluca y empatado cinco encuentros. Destacando su visita al Gigante de Acero en donde no pudo mantener su ventaja y Monterrey logró el empate (2-2).

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


Regularmente los dirigidos por el "Loco" Abreu han salido victoriosos en casa y si los números juegan a su favor, los Xolos podrían arrebatarle a Pumas su racha exitosa, pues apenas en el Clausura 2025, los de CU cayeron 4-2 en Tijuana.

Xolos y Pumas se enfrentarán este viernes 27 de febrero a las 21:06 horas en el Estadio Caliente.

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Fenerbahçe gana en Inglaterra pero queda fuera de Liga Europa
Fenerbahçe gana en Inglaterra pero queda fuera de Liga Europa

Fenerbahçe gana en Inglaterra pero queda fuera de Liga Europa

SLP

AP

Stuttgart superó a Celtic y avanzó a octavos de final, mientras Giroud anotó para Lille en prórroga.

Ocho miembros de Cuba no reciben visas para Clásico Mundial
Ocho miembros de Cuba no reciben visas para Clásico Mundial

Ocho miembros de Cuba no reciben visas para Clásico Mundial

SLP

AP

Estados Unidos negó visas a funcionarios cubanos, pero no a jugadores, según fuentes oficiales.

México se consolida como protagonista en UFC
México se consolida como protagonista en UFC

México se consolida como protagonista en UFC

SLP

El Universal

La UFC ha convertido a México en un mercado clave con campeones y gran afición.

El boom de la Liga MX Femenil que sorprende a dueños
El boom de la Liga MX Femenil que sorprende a dueños

El boom de la Liga MX Femenil que sorprende a dueños

SLP

El Universal

La narrativa del futbol femenil debe ser propia y diferente al varonil para evitar vicios y violencia, según Sainz.