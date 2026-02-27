Pumas tratará de mantener invicto ante Xolos

México.- Urgidos por reencontrarse con la gloria, Xolos recibe a Pumas en partido de la jornada 8 de la Liga MX.

Los de la UNAM, junto con Toluca, son los únicos dos equipos que se mantienen invictos en el torneo y el doblete del recién llegado de Colombia, Álvaro Angulo ante Monterrey entusiasma a los universitarios, quienes buscan asegurar un lugar en la Liguilla.

Por lo pronto, el cuadro dirigido por Efraín Juárez ya es tercero de la tabla general con 15 puntos y los felinos tratarán de salir del Estadio Caliente con un triunfo más.

En tanto, la jauría de la frontera está por llegar a la mitad del torneo con un panorama complicado, pues su juego irregular, solo les ha dejado un partido ganado ante Querétaro, ha perdido ante Toluca y empatado cinco encuentros. Destacando su visita al Gigante de Acero en donde no pudo mantener su ventaja y Monterrey logró el empate (2-2).

Regularmente los dirigidos por el "Loco" Abreu han salido victoriosos en casa y si los números juegan a su favor, los Xolos podrían arrebatarle a Pumas su racha exitosa, pues apenas en el Clausura 2025, los de CU cayeron 4-2 en Tijuana.

Xolos y Pumas se enfrentarán este viernes 27 de febrero a las 21:06 horas en el Estadio Caliente.