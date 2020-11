Pumas y Cruz Azul se juegan su pase directo a liguilla este sábado

Abrocha la fase regular del trompicado Guard1anes 2020 para dos de los equipos más importantes del futbol mexicano, Pumas de la UNAM y Cruz Azul se enfrentan en el Estadio Azteca, en un choque entre el tercer y cuarto lugar de la tabla general y en el que la derrota, o un empate, pueden sacar a uno o a ambos conjuntos de la clasificación directa, ya que Monterrey y Tigres les pisan los talones.

La Maquina llega a la jornada final del campeonato con un agudo declive en el que parece haber olvidado el buen oficio futbolístico que desplegaron durante la mayor parte del torneo pues, luego tener el mejor porcentaje de anotaciones por partido y contar con el goleador del certamen (Jonathan Rodríguez), ahora solamente han ganado uno de los cinco partidos anteriores, en los que han marcado sólo dos goles por cinco en contra, lo que les hizo descender hasta la cuarta posición con 29 unidades, quedando a punto de perder su boleto directo a la liguilla.

La tripulación de Robert Dante Siboldi, a pesar de todo, continúa siendo una de las defensas más solidas luego de en el acumulado de la justa, alcanzan 14 dianas en contra siendo el tercer lugar en ese rubro, por lo que deben reactivar su desempeño ofensivo que desde la salida del mediocampista Rafa Baca y el ariete Santiago Giménez del once titular (contra Atlas y Toluca, respectivamente) ha caído estrepitosamente estacándose con 22 goles y diferencia de +8.

Del mismo modo, los Pumas también han bajado su rendimiento, pues, aunque no han perdido en los pasados cinco encuentros, todos (salvo el triunfo ante Toluca) han sido empates quedando en tercer lugar con las misma 29 unidades pero con una mejor diferencia de +11 anotaciones, gracias a su efectividad al ataque que, con 27 goles (8 de Juan Dinenno), los convierte en la segunda mejor artillería al tiempo que ostentan el quinto escaño de las mejores defensivas con sólo 16 anotaciones aceptadas.

Los de la máxima casa de estudios saben que gran parte del éxito obtenido en la actual competencia se debe al poderío mostrado cuando salen del campus de Ciudad Universitaria, ya que pueden presumirse, junto con León, como los únicos conjuntos que únicamente han perdido un juego en campo ajeno durante el Guard1anes 2020.

Por lo que el cuadro de la UNAM, está obligado a mantener su buen paso como visitantes y someter a los de La Noria, Xochimilco, para amarrar el pase directo. Sin embargo, Cruz Azul también debe triunfar para asegurar su boleto, puesto que la igualada los mandaría a reclasificación por criterio de desempate en diferencia de goles y por las derrotas obtenidas en la fase regular ante Monterrey y Tigres.

Para sazonar más el cotejo, hay que recordar que los auriazules no vencen a los Cementeros como visitantes desde el lejanísimo Apertura 2014, cuando con goles de Javier Cortés y Eduardo Herrera los felinos doblaron a La Maquina por 0-2. Así que este sábado, en punto de las 21:00 horas, Pumas podría volver a llevarse un laurel de la casa de Cruz Azul y al mismo tiempo mandarlos a repechaje.

Con la liguilla lejos, Tigres recibe a Atlas

Los Tigres perdieron su gran oportunidad del campeonato: al caer ante el América en la jornada anterior, ya no dependen de sí mismos para clasificar a la liguilla. Este sábado a las 19 horas, como parte de la última fecha del Guard1anes 2020, reciben a un gris Atlas que solo pelearán por el orgullo deportivo, sin ninguna aspiración.Pero dadas las combinaciones, el resultado más realista para los Tigres es esperar ser el mejor sembrado en la repesca.

"No dimos un buen partido, no jugamos al nivel que realmente deberíamos de enfrentar para el club América y sacar un buen resultado. No fue el partido que yo esperaba y los jugadores tampoco; naturalmente el resultado es justo por lo que hizo América y por lo que dejamos de hacer", afirmó el "Tuca" Ferretti tras la derrota por 3-1 en el Azteca. Ahora, en el sexto lugar de la tabla general con 27 puntos, se enfrentarán como locales ante el decimosexto equipo, que solo acumula 13 unidades. Sin embargo, aún ganando a los rojinegros tendrán que esperar otros resultados para poder clasificar entre los cuatro primeros.

Hoy viernes el América se medirá ante Juárez, y de sacar la victoria amarraría el segundo lugar al llegar a 34 puntos, de empatar o perder sigue dentro de los cuatro pase lo que pase. Este mismo sábado, pero a las 17 horas, el Monterrey visita a Chivas y de sacar la victoria se quedaría con el tercer lugar al llegar a 32 puntos, de empatar llegaría a 30. Después juega Tigresa las 19 horas, y si gana a los Zorros llegará a 30 puntos, el empate lo deja en repesca de forma definitiva.Para clasificar de forma directa tiene que esperar a que a las 21 horas del mismo sábado, los Pumas y el Cruz Azul empaten en su duelo directo por ese mismo cuarto lugar. Si cualquiera de estos dos equipos gana, llegaría también a 32 puntos y se convertiría en el cuarto mejor, para cerrarle la puerta a Tigres.

Un Pachuca disminuido por Covid recibe al Necaxa

Los Tuzos del Pachuca, sin mucho que disputar en la última jornada del Torneo Guardianes 2020 tras tener asegurado su lugar en el repechaje, recibe este sábado al Necaxa, equipo que tras cambiar de timón se coló en la reclasificación para buscar un sitio en la Liguilla por el título.

Los hidalguenses anunciaron 14 casos positivos a Covid-19, luego de que todo el campeonato no había registrado casos.

A través de un comunicado, los Tuzos mencionaron que en la décimo segunda prueba al staff, jugadores y cuerpo técnico, se arrojaron 14 pruebas positivas.

El equipo hidalguense decidió no reprogramar el partido frente a Necaxa en la última jornada de la fase regular y jugará, a partir de las 17:00 horas de este sábado, con los futbolistas habilitados. Por otro lado los casos positivos se encuentran aislados y siguiendo los protocolos de salud correspondientes.

El Pachuca cuenta con 25 puntos y está en el lugar 7; ya no puede aspirar a los cuatro primeros sitios que dan un sitio directo en la fase final y quedará sembrado entre el sitio 5 y el 8, lo que le da derecho a recibir en el estadio Hidalgo ese partido único por el boleto a Liguilla.

Necaxa, que acertó al prescindir de Alfonso Sosa en la dirección técnica y nombrar a José Guadalupe Cruz, tiene 21 y aunque se lleve las tres unidades del Hidalgo, se quedará entre los sitios 9 al 12, por lo que tendrá que visitar en el repechaje a cualquiera de los ubicados entre el quinto y el octavo lugar.