Pura velocidad en la piscina y pista en el Día 7 de Tokio

El primer récord mundial de una prueba individual de la natación de los Juegos Olímpicos de Tokio asombró a la autora. Y el atletismo levantó su telón con pura velocidad.

En el séptimo día de competencias, la sudafricana Tatjana Schoenmaker ganó los 200 metros estilo pecho con un tiempo de 2 minutos y 18.95 segundos, eclipsando la marca de 2:19.11 que la danesa Rikke Moller Pedersen fijó en el mundial de Barcelona 2013.

Estados Unidos se apoderó de las otras dos medallas. Lilly King fue una tromba al inicio de la carrera y acabó llevándose la presea de plata, con un crono de 2:19.92. Annie Lazor se quedó con el bronce al registrar 2:20.84.

"No lo esperaba en lo absoluto", dijo Schoenmaker, quien también ganó la plata en los 100 metros estilo pecho. "No pudo ser una mejor competencia. Aún no lo asimilo, tal vez algún día".

Fue el tercer récord mundial que cae en el Centro Acuático de Tokio, pero los dos previos fueron en relevos femeninos.

¿Y que pasa con la maquinaria de Estados Unidos en la piscina? Por primera vez en la justa, los estadounidenses pasaron toda la sesión viendo a otros colgarse los oros.

Aunque Estados Unidos lidera la tabla general en la disciplina, se han quedado cortos en el objetivos de oros que tenía.

En medio de resultados por debajo de los expectativas, una de las figuras estadounidense insinuó que el dopaje sigue siendo un gran problema en el deporte y se preguntó si todos los competidores están limpios. La declaración de Ryan Murphy, astro del estilo espalda, pareció a sus rivales de Rusia.

En una aparente acusación al país que ha violado en reiteradas ocasiones las reglas de dopaje, Murphy ventiló sus frustraciones después de quedarse con la plata detrás de Evgeny Rylov en los 200 metros.

Eso ocurrió tres días después de que Murphy — quien ganó todos los eventos de dorso en Río 2016 — ganase el bronce en los 100 metros. Rylov y otro ruso, Kliment Kolesnikov, finalizaron primero y segundo.

"Para mí es muy desgastante mentalmente escuchar que nado en una competencia que posiblemente no esté limpia", declaró Murphy.

El atletismo se puso en marcha, y las mujeres sacaron chispas con sus tiempos en las eliminatorias de las 100 metros. Seis mujeres bajaron los 11 segundos.

La final será el sábado por la noche y se avista una reñida lucha para definir quién será la reina de la velocidad en Tokio.

Desde luego, las jamaiquinas están en la puja. Elaine Thompson-Herah, la defensora del título olímpico, ganó su eliminatoria con un tiempo de 10.82. La también jamaiquina y favorita Shelly-Ann Fraser-Pryce cronometró 10.84 para ganar su eliminatoria. Pero la más rápida del día fue la marfileña Marie-Josée Ta Lou, con unos sorprendentes 10.78 segundos.

En busca de convertirse en la primera mujer venezolana con un título olímpico, Yulimar Rojas no demoró en mostrar sus intenciones. Apenas necesitó de su primer intento para meterse a la final el domingo, haciéndolo con el mejor registro de la ronda clasificatoria, de 14,77 metros.

ADIÓS SLAM DORADO

El ambición de Novak Djokovic por un Slam Dorado se estrelló contra Alexander Zverev.

"Ha ganado 20 Grand Slams. No se puede ganarlo todo", dijo el alemán tras venir de atrás para vencer 1-6, 3-6, 6-1 al astro serbio en las semifinales del tenis.

Djokovic intentaba convertirse en el primer hombre en ganar los cuatro torneos de Grand Slam y el oro olímpico en el mismo año. Ya se había consagrado en el Abierto de Australia, Roland Garros y Wimbledon este año. Tenía en la mira añadir los títulos de los Juegos y el Abierto de Estados Unidos para completar la colección.

"Me siento muy mal ahora mismo", dijo Djokovic.

Steffi Graf en 1988 se mantiene como la única jugadora de tenis en completar el Slam Dorado.

El rival de Zverev en el duelo por el oro será el ruso Karen Khachanov.

Djokovic tampoco podrá llevarse el oro en los doble mixtos. La dupla serbia del número uno mundial y Nina Stojanovic perdió 7-6 (4), 7-5 ante los rusos Elena Vesnina y Aslan Karatsev.

PAJÓN SE QUEDA SIN ORO

Las carreras de BMX debutaron en el programa olímpico en Londres 2012. La única reina había sido Mariana Pajón, con la colombiana llevándose también la medalla de oro en Río 2016.

Cinco años después, se tuvo que conformar con una presea de plata al ser superada en la final por Beth Shriever, una británica siete años menor que ella.

Pero Pajón no le puso mala cara al segundo puesto del podio, valorando su resurgimiento tras múltiples problemas físicos en tiempos recientes. "A mí esta plata vale oro y hasta algo más", dijo.