PVEM votará por prohibición de corridas de toros en CDMX

El líder de los diputados locales del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), Jesús Sesma, aseguró que su partido votará a favor de la prohibición de las corridas de toros en la Ciudad; mientras que la coordinadora de Morena, Xóchitl Bravo, sostuvo que aprobaran "lo que quiera la ciudadanía".

Este martes, el Consejo General del Instituto Electoral de la Ciudad de México (IECM) determinó que la iniciativa ciudadana para la prohibición de espectáculos públicos, privados e itinerantes con animales: específicamente corridas de toros, novilladas, becerradas, rejoneo, tientas y peleas de gallos, cumplió con el respaldo suficiente para tener carácter preferente en el Congreso local, tras verificarse la autenticidad de 27 mil 442 firmas de apoyo.

Ante esto, Sesma Suárez se dijo respetuoso de la postura de sus compañeros sobre este tema, pero adelantó que comenzará a cabildear para convencerlos de abolir la llamada "fiesta brava".

"Ya está, ahí viene (la iniciativa). Nosotros somos muy respetuosos de aquellos que no la vayan a votar a favor, nosotros sí la vamos a votar a favor. Va a ser nuestra labor, y eso a partir de hoy me comprometo, de hacer trabajo de cabildeo con todos los diputados, y como bien lo dijo la presidenta Claudia Sheinbaum: debemos trascender y evolucionar, y ya está en nuestra Constitución federal el tema de no maltrato y cuidado hacia los seres vivos no humanos, y viene una ley secundaria federal sobre cuidado animal", indicó.

En este sentido, argumentó que lo que quiere la ciudadanía, desde su perspectiva y la de su partido, es la protección total hacia los seres vivos no humanos.

Al respecto, Xóchitl Bravo argumentó que van a buscar cómo homologar la reforma federal para la protección animal y esta iniciativa preferente para abolir las corridas de toros "y veremos cómo lo vamos procesando, vamos a escuchar todas las opiniones".

A pregunta expresa de si el grupo mayoritario de Morena impulsará la prohibición de las corridas de toros, la legisladora respondió que "el grupo mayoritario va a ser lo que la gente decida y lo que la gente quiera, venimos emanados de una reforma constitucional, aprobada en la Legislatura pasada, nos falta meterle ahí varias cosas".